Sixers, Joel Embiid'in 41 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 18 Ocak 2023)

31 galibiyetle konferansında lider konumda bulunan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 13. kez "triple-double" yaptı. Michael Porter 23 sayı ve 4 ribaunt, Jamal Murray 17 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 12 sayı ve 4 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.



Sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Blazers'ta Damian Lillard 44 sayı ve 8 asist, Jerami Grant 18 sayı ve 4 ribaunt, Anfernee Simons 14, Shaedon Sharpe 13 sayı ile mücadele etti.