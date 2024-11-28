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Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya'nın zorlu ekibi Slavia Prag ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda yenerek puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı olarak yayınlanacak?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile bu akşam kritik bir maça çıkacak. Daha önce oynanan 4 maçta 5 puan toplayarak 21. sırada yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanından güzel bir galibiyet alıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı olarak yayınlanacak?

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Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 2

SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 3

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Slavia Prag karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Mert, Fred-İsmail, Tadic-Szymanski-Maximin, Dzeko

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 4

AVRUPA'DA 279. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 5

MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 6

MOURİNHO'NUN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 7

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 8

MERT MÜLDÜR SOL BEKTE

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, bu akşamki maçta da solda olacak.

Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor - 9

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

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