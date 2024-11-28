Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya'nın zorlu ekibi Slavia Prag ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda yenerek puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile bu akşam kritik bir maça çıkacak. Daha önce oynanan 4 maçta 5 puan toplayarak 21. sırada yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanından güzel bir galibiyet alıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı olarak yayınlanacak?