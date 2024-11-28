Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile bu akşam kritik bir maça çıkacak. Daha önce oynanan 4 maçta 5 puan toplayarak 21. sırada yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanından güzel bir galibiyet alıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı olarak yayınlanacak?