Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 13:34
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.
Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin frikik golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
İkinci yarının hemen başında konuk ekip 10 kişi kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında sarı kart gören Stanislav Hofman, 48. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu bölümden sonra rakibine karşı daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.
Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus’ta yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon 2. sarı kartını gördü.
Sarı-lacivertli takımın başında 3. resmi maçına çıkan Jesus, ilk Dinamo Kiev maçının ardından Slovacko karşısında da sarı kartla uyarıldı.
Jesus, maçın 54. dakikasında hakeme itiraz sebebiyle sarı kart aldı.