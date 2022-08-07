Slovacko-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı)

İkinci yarının hemen başında konuk ekip 10 kişi kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında sarı kart gören Stanislav Hofman, 48. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu bölümden sonra rakibine karşı daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.