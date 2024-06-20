Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)
Slovenya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Sırbistan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. C Grubu'nda oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olan Sırbistan, Slovenya karşısında kazanmak ve gruplarda üst sıralara yükselmek istiyor. Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başlamıştı. Peki, Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ve Sırbistan zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk maçta Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, Sırbistan karşısında galibiyet arayacak. Sırbistan ise Slovenya karşısında 3 puan alıp gruplardaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?