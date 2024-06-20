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Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Slovenya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Sırbistan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. C Grubu'nda oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olan Sırbistan, Slovenya karşısında kazanmak ve gruplarda üst sıralara yükselmek istiyor. Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başlamıştı. Peki, Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ve Sırbistan zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk maçta Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, Sırbistan karşısında galibiyet arayacak. Sırbistan ise Slovenya karşısında 3 puan alıp gruplardaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

SLOVENYA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında 20 Haziran 2024 Cuma günü Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Münih Futbol Arena'da oynayacağı maç, saat 16.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 3

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın bu akşamki karşılaşmaya şu kadrolar ile çıkmasını bekleniyor:

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 4

MAÇI RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 5

SIRBİSTAN İLK MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başladı.

C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorilerinden İngiltere ile mücadele eden Sırbistan, Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Slovenya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 6

SLOVENYA GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.

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