Sol Bamba’nın cenazesi, Fransa’ya defnedilmek üzere Manisa’dan götürüldü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane Bamba’nın cenazesi, Fransa’ya defnedilmek üzere, Manisa’dan götürüldü.
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’un, Manisa Futbol Kulübü ile oynadığı ve golsüz sonuçlanan karşılaşma öncesi otelde rahatsızlanan teknik direktörü Sol Bamba ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.
30 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında önce acil servise, daha sonra da yoğun bakıma alınan Sol Bamba, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.