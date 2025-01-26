Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı maç kadrosuna alınmayan Cher Ndour'la ilgili, " Ndour'u kadro dışı bırakmak zorunda aldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider belki kalır, net bilgim yok." diye konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.