Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni

"NDOUR'U KADRO DIŞI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

"14 yabancımız var ve 12'sini kadroya alabiliyoruz. Ndour'u kadro dışı bırakmak zorunda aldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider belki kalır, net bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla sürekli görüşüyoruz, planlarımız var."