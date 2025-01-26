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Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli çalıştırıcı maç kadrosuna alınmayan Cher Ndour'la ilgili, " Ndour'u kadro dışı bırakmak zorunda aldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider belki kalır, net bilgim yok." diye konuştu.

Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 

Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

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Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni - 2

Norveçli çalıştırıcının açıklamaları şöyle: 

"Emre Belözoğlu'nun buradaki ilk maçıydı. Baskılı başlayacaklarını biliyorduk. İlk 15 dakika ağırdık ama sonrasında maçı kontrol etmeye başladık. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. "

Solskjaer'dan Ndour açıklaması: İşte kadroya alınmama nedeni - 3

"NDOUR'U KADRO DIŞI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

"14 yabancımız var ve 12'sini kadroya alabiliyoruz. Ndour'u kadro dışı bırakmak zorunda aldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider belki kalır, net bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla sürekli görüşüyoruz, planlarımız var."

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