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Son şampiyon Fransa yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fransa yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 1

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa takımları Al Bayt Stadyumunda karşılaştı.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 2

Son Dünya Şampiyonu Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 3

Fransa, yarı finalde Fas'la eşleşti.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 4

Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Aurelien Tchouameni ve 78’inci dakikada Olivier Giroud kaydederken, İngiltere’nin tek sayısını ise 54’üncü dakikada penaltı vuruşundan Harry Kane attı.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 5

Öte yandan Harry Kane 84’üncü dakikada bir penaltıdan da yararlanamadı. Bu sonucun ardından Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas’ın rakibi oldu.

Son şampiyon Fransa yarı finalde - 6
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 7
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 8
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 9
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 10
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 11
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 12
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 13
Son şampiyon Fransa yarı finalde - 14

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