Son şampiyon Fransa yarı finalde

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa takımları Al Bayt Stadyumunda karşılaştı.
Son Dünya Şampiyonu Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Fransa, yarı finalde Fas'la eşleşti.
Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Aurelien Tchouameni ve 78’inci dakikada Olivier Giroud kaydederken, İngiltere’nin tek sayısını ise 54’üncü dakikada penaltı vuruşundan Harry Kane attı.
Öte yandan Harry Kane 84’üncü dakikada bir penaltıdan da yararlanamadı. Bu sonucun ardından Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas’ın rakibi oldu.