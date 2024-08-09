Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında düdük çaldı. Son şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı golsüz devam ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, yeni sezonu taraftarı önünde açtı.
25'nci şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında saat Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Yeni sezonun açılış maçında ilk düdüğü hakem Turgut Doman çaldı.