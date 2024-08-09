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Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında düdük çaldı. Son şampiyon Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı golsüz devam ediyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 1

Galatasaray, yeni sezonu taraftarı önünde açtı. 

25'nci şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında saat Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Yeni sezonun açılış maçında ilk düdüğü hakem Turgut Doman çaldı. 

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Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

10. dakikada Barış'ın kafayla indirdiği pasta, topla buluşan Icardi'nin dönerek şutunu kaleci çıkardı. 

34. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Barış, topu rakip ceza sahasına sürdükten sonra attığı şut auta çıktı. 

Mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

 İkinci yarı golsüz devam ediyor. 

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 3

Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 4

YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 5

AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 6

İNGİLTERE'YE DÖNMEYİ İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 7

TARAFTARLARDAN KAPTAN KEREM'E DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 8

ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 9

HATAYSPOR'DA YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 10

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funcsho, Joelson, Carlos.

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 11

MAÇTAN DİĞER KARELER

Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 12
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 13
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 14
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 15
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 16
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 17
Son şampiyon Galatasaray, Hatayspor karşısında - 18
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