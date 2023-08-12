Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte muhtemel ilk 11'ler.
Galatasaray yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri ligi geçen sezon 88 puanla zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.