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Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte muhtemel ilk 11'ler.

Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler - 1

Galatasaray yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri ligi geçen sezon 88 puanla zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.

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Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler - 2

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan, Kayseri'ye götürülmedi. Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.

Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler - 3

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Icardi.

Kayserispor: Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Cardoso, Mane, Thiam.

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