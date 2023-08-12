Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan, Kayseri'ye götürülmedi. Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.

Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.