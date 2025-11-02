"Sorun Galatasaray’daydı! Kopya verdi" Spor yazarları Trabzonspor ve Galatasaray'ı değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, dün akşam konuk ettiği en yakın takipçisi Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Zorlu maçın ardından spor yazarları, iki takımın performansını değerlendirdi.
"Trabzonspor istediğini elde etti"
Sonuçta Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu ve o tılsımı bozmuş oldu. Trabzonspor ikinci yarıda fizikten düştü. Büyük beklenti olan Onuachu çok verimsizdi. Birkaç kritik top kaybetse de genç yetenek Oulai müthiş bir yıldız olma yolunda. Okan Buruk, tahmin ettiğim gibi gol gelmeyince İcardi ile çift santrfora döndü. Şansına çok güvendiğinden bir de Ahmed Kutucu hamlesi yapayım dedi. Ahmed de oyuna girer girmez az kalsın gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de performansıyla beklentileri karşılayamadı.
Ömer Üründül - Sabah