"Sorun Galatasaray’daydı! Kopya verdi" Spor yazarları Trabzonspor ve Galatasaray'ı değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, dün akşam konuk ettiği en yakın takipçisi Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Zorlu maçın ardından spor yazarları, iki takımın performansını değerlendirdi.

"Trabzonspor istediğini elde etti"

Sonuçta Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu ve o tılsımı bozmuş oldu. Trabzonspor ikinci yarıda fizikten düştü. Büyük beklenti olan Onuachu çok verimsizdi. Birkaç kritik top kaybetse de genç yetenek Oulai müthiş bir yıldız olma yolunda. Okan Buruk, tahmin ettiğim gibi gol gelmeyince İcardi ile çift santrfora döndü. Şansına çok güvendiğinden bir de Ahmed Kutucu hamlesi yapayım dedi. Ahmed de oyuna girer girmez az kalsın gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Ömer Üründül - Sabah

"İki takımın kanatları da çalışmadı"

Fatih Tekke'nin bu takımdaki emeği ortada. Oulai ve Folcarelli ikilisi şampiyonluk sezonundan beri en iyi orta saha. Sorunları ise kanat performansı. Aynı Galatasaray gibi onlar da kanat forvetlerinden istediğini alamadı. Barış ne oynadıysa Muçi de o kadar. İlkay'ın kalitesinin arandığı ortada. Kulübeden gelenlerin inandırıcılığı yok. Ahmed ve Yusuf yollanmalı. Onana'nın tecrübesinin verdiği güven, Uğurcan'ın köşeden çıkardığı top, iki takımın da birer direkten topu. Sadece Savic'in sakatlığı 2-3 dakika sürmüşken Cihan Aydın'ın +4 eklemesi 'bitse de kurtulsam' kararı. Maçın hakkı beraberlikti. Galatasaray adına bardağın boş tarafında Beşiktaş'tan sonra Trabzon maçında da yakılan 2 puan var.

Bülent Timurlenk - Sabah

"Büyük Torreira ile küçük Torreira yenişemedi!"

Oulai forma giymeye başladıktan sonra Fildişili oyuncudan öyle etkilendim ki, Trabzonspor yönetimini ve teknik kadrosunu tebrik ederim canı-gönülden. Ligde son 4 maça Folcarelli ile patronluk yapmıştı Oulai. Dün tabii ki çok daha zorlu bir rakip vardı karşılarında. İki genç Trabzonlu merkezde yine iyilerdi, lider Galatasaray’ın pas hızını özellikle ilk devrede ciddi biçimde kestiler. Ben Süper Lig’de Torreira’nın benzeri tek bir oyuncu göremiyordum üç senedir. Şu anda ligde Torreira’ya en çok yaklaşan oyuncu Oulai bence. Bazen Küçük Torreira izlenimi veriyor bana.

Uğur Meleke - Hürriyet

"Maçın en iyi oyuncusu Oulai’ydi"

Savic-Bagatov ikilisi, Osimhen ile iyi savaştı ve rakibi etkisiz kılmayı başardılar. Orta alanda ise Christ Oulai dünkü karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı. Top saklama becerisi, dribbling özelliğiyle Folcarelli ile beraber orta sahayı iyi kontrol ettiler.

İskender Günen - Sabah

"Galatasaray kopya verdi!"

Çok şey beklenen iki santforun, Victor Osimhen ile Paul Onuachu’nun ortalıkta görünmediği, daha doğrusu iki takımın da santrforlarına topu ulaştıramadığı maçta Okan Buruk hem Ismael Jakobs’u hem de Mauro Icardi’yi oyuna gönderdi. Galatasaray hücum yönünü çeşitlerken Trabzon iyice savunmaya gömüldü. Onlar açısından böyle bir deplasmanda kaybetmemek önemliydi ve düzenli davranarak yenilmeden ligdeki pozisyonlarını korudular. Sorun Galatasaray’daydı! Ligin en güçlü takımı en etkili oyuncularının nasıl durdurulacağına dair ciddi kopyalar verdi diğer takımlara. Bakalım bu maçın böyle bitmiş olması bu akşam ki maçı nasıl etkileyecek?

Cem Dizdar - Fanatik

"Rakibini çözecek formülü üretemedi"

Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hâlâ geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi. Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmış. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı.

Levent Tüzemen - Sabah

"Amacına ulaştı"

Fatih Tekke’nin ilmek ilmek ördüğü sistem, kadro kalitesi ve bütçe farkına rağmen amacına ulaştı. Bu oyun, devre arasında takıma eklenecek 3-4 kaliteli oyuncuyla birlikte ligin tüm dengelerini Trabzonspor lehine çevirebilir. Çünkü Trabzonspor artık sadece mücadele eden değil, planını sahaya yansıtan bir takıma dönüştü. Tekke, on birinci haftada sahaya sürdüğü on birle, bitirdiği on birle, yaptığı hamlelerle ve aldığı risklerle büyük kazandı. Onana, verdiği güvenle takımın omurgasını oluştururken; Fatih Tekke de sistem takımı kurarak geceye damgasını vurdu. Trabzonspor baskıyı kırdı, rakibin baskı silahını elinden aldı ve geriye tek bir cümle kaldı: “Bu takıma birkaç kaliteli oyuncu eklense neler olurdu?”

Olcay Çakır - Fanatik

"Hatasız oynadılar"

Dün gece ev sahibi taraftar şunu net gördük ki; orta alan kurgusu bozulunca işler yolunda gitmiyor… Özellikle şut isabet oranı düşündürücüydü. Trabzonspor cephesinden maça bakarsak; Bordo-Mavili ekip yeni bir oluşum olarak başarı bir sınav verdi. Fatih Tekke bu oyunu geliştirmeye devam ederse, Trabzonspor yarışta her zaman yerini alır.

Tunç Kayacı - Fanatik

"Fatih Tekke ile öğrencileri Liverpool’un yapamadığı yaptı"

Koca doksan dakikada hop oturtan, hop kaldıran, kısaca saç baş yolduran pozisyonların olmaması iki teknik adamın iki takım oyuncularının birbirini ve de oyunu kilitlemesinden kaynaklı idi. Bir başka deyişle Tekke ile öğrencileri, Liverpool gibi bir takımın Galatasaray’a yapmaya çalıştığını ama yapamadığını yaptı! Özetle, oynanan oyun, verilen mücadele çok iyi, yenilmemeleri harika. Trabzonspor adına bundan iyisi Şam’da kayısı! Son cümlemiz de şu olsun: Trabzonsporlular bu takıma sahip çıkmalı.

Aksal Yavuz - Milliyet

