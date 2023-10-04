Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Spartak Trnava ile Slovakya'da karşı karşıya gelecek. H grubunda oynadığı ilk maçta Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?