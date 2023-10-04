Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın akşam deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi gruplarında oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı da deplasmanda yenerek gruplarda bütün avantajı eline almak istiyor. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam Spartak Trnava ile Slovakya'da karşı karşıya gelecek. H grubunda oynadığı ilk maçta Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?