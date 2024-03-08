Spor camiasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Beşiktaş: "Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun"

Yıl 1857... ABD'nin New York kentinde kırk bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak Mart'ın 8'inde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda yüz yirmi dokuz kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine on bini aşkın kişi katıldı. İlerleyen yıllarda 8 Mart, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' ilan edildi.

Ülkemizde maalesef kadınlar, oldukça zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Hal böyle olunca Türk spor tarihi de bu ülkede kadınların spor yapabilmek için nelere katlandıklarının örnekleriyle dolu. Ancak Türkiye'nin en eski kulübü olma özelliğinden de kaynaklı olarak, kadınların spor yapma olanağı bulduğu kulüplerin başında Beşiktaş JK gelmektedir. Kulübümüz, tarihinin ilk kadın sporcularını "Eskrim Şubesi"nde yetiştirerek lisansiye yapmıştır. Suat Fetgeri, Halet Çambel ve Neriman'dan oluşan Beşiktaş Kadın Eskrim Takımı, 1930'lu yıllarda müteaddit defalar İstanbul ile Türkiye şampiyonluklarına isimlerini yazdırarak, Beşiktaşımıza büyük onur kazandırmışlardır. Bu üçlü gruptan Suat Fetgeri ile Halet Çambel, milli forma ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil ederek, Olimpiyat Oyunları'na iştirak eden ilk Türk kadın sporcuları unvanını kazanmışlardır. Sporu bıraktıktan sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörü unvanı ile de bilinmektedir. Kulübümüz, tarihimiz boyunca faaliyet gösterdiği branşlarda kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir.