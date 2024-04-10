Spor camiasından Ramazan bayramı mesajları

"HUZUR DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİM"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Ramazan Bayramı’nı şu ifadelerle kutladı:

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Bu özel günlerde; ailelerimizle, komşularımızla ve tüm sevdiklerimizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeyi diliyoruz.

Sporun doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi kavramları; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz.

Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİZ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ise bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz."

GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ise bayram mesajında "Hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara. Ramazan bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.