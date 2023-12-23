Spor camiasından teröre tepki
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehit haberlerinin ardından spor camiasından art arda başsağlığı ve teröre tepki mesajları geldi. Trabzonspor'un evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldiği mücadelede de tribünlerden teröre tepki pankartları açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.