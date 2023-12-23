Spor camiasından teröre tepki

TRABZONSPOR

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Şehitlerimiz var!Pençe-Kilit Operasyonu’nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.🇷 Milletimizin başı sağ olsun."