Spor dünyasında 2022'de yaşananlar

ARJANTİN'DEN 36 YIL SONRA ZAFER
20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa’yı penaltılarla mağlup eden Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı aldı.
FUTBOL DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
BORDO-MAVİLİLER ŞAMPİYON
Trabzonspor, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon oldu.
RONALDO'NUN KRİZİ
2022'de yeni doğan bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo, Manchester United'da yaşadığı kriz sonrası kadro dışı bırakıldı ardından kulüpten gönderildi. Portekiz Milli Takımı'nda ise Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden yıldız oyuncunun gözyaşları tüm dünyada yankı buldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA REAL MADRİD'İN
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
HULL CITY’İ SATIN ALDI
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı.
TFF BAŞKANINDAN İSTİFA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.
KARİYERİNİ NOKTALADI
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı.
JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ
Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk hoca oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olan Jose Mourinho ayrıca Avrupa'daki 5. finalinden de zaferle ayrılmayı bildi. Jose Mourinho, Avrupa'da çıktığı 5 finali de kazandı.
GALİBİYET SONRASI RESMİ TATİL
Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın grup aşamasında turnuvanın favorilerinden Arjantin'i yenmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Bu karar tüm dünyada geniş yankı buldu.
EUROLEAGUE ZAFERİ
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.
AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU
Türkiye Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar finalde Angola'yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
BEŞİKTAŞ’IN ESKİ YÖNETİCİSİNE SALDIRI
Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.
MESSI TARİH YAZDI
Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunda başrolü üstlenen ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Lionel Messi, çok sayıda rekorun da sahibi oldu. Oynadığı takımlarda alabileceği tüm kupaları alarak hikayesini tamamlayan Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti. 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını da elde etti.
VERSTAPPEN F1 REKORU KIRDI
Bu sezon 14. yarış birinciliğine Meksika'da ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile paylaştığı Formula 1 rekorunu kırdı. Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı. 25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.
GALATASARAY'DA 4. FATİH TERİM DÖNEMİ SONA ERDİ
Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıktı. 21 Aralık 2017 yılında "Nerede Kalmıştık?" Tweet'i ile 4. dönemine başlayan Terim, sarı kırmızılılardaki görevini noktaladı.
TÜRKİYE KUPASI İLK KEZ SİVASSPOR'UN
Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kayserispor'u uzatma sonunda 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.