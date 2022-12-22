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Spor dünyasında 2022'de yaşananlar

Spor dünyasında 2022'de neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar... İşte bu yıl iz bırakan şampiyonluklar, başarılar, rekorlar, ilkler ve ölümler...

Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 1

ARJANTİN'DEN 36 YIL SONRA ZAFER

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa’yı penaltılarla mağlup eden Arjantin 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı aldı.

Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 2

FUTBOL DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 3

BORDO-MAVİLİLER ŞAMPİYON

Trabzonspor, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon oldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 4

RONALDO'NUN KRİZİ

2022'de yeni doğan bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo, Manchester United'da yaşadığı kriz sonrası kadro dışı bırakıldı ardından kulüpten gönderildi. Portekiz Milli Takımı'nda ise Fas'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden yıldız oyuncunun gözyaşları tüm dünyada yankı buldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA REAL MADRİD'İN

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 6

HULL CITY’İ SATIN ALDI

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü’nü Acun Ilıcalı’nın satın aldığı açıklandı.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 7

TFF BAŞKANINDAN İSTİFA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. TFF’nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 8

KARİYERİNİ NOKTALADI

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 9

JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ

Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan ilk hoca oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olan Jose Mourinho ayrıca Avrupa'daki 5. finalinden de zaferle ayrılmayı bildi. Jose Mourinho, Avrupa'da çıktığı 5 finali de kazandı.

Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 10

GALİBİYET SONRASI RESMİ TATİL

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın grup aşamasında turnuvanın favorilerinden Arjantin'i yenmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi. Bu karar tüm dünyada geniş yankı buldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 11

EUROLEAGUE ZAFERİ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen EuroLeague finalinde, Real Madrid’i 58-57 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 12

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU

Türkiye Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlılar finalde Angola'yı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 13

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ YÖNETİCİSİNE SALDIRI

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 14

BEŞİKTAŞ'TA 2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 15

MESSI TARİH YAZDI

Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunda başrolü üstlenen ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Lionel Messi, çok sayıda rekorun da sahibi oldu. Oynadığı takımlarda alabileceği tüm kupaları alarak hikayesini tamamlayan Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti. 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını da elde etti.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 16

VERSTAPPEN F1 REKORU KIRDI

Bu sezon 14. yarış birinciliğine Meksika'da ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile paylaştığı Formula 1 rekorunu kırdı. Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı. 25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 17

GALATASARAY'DA 4. FATİH TERİM DÖNEMİ SONA ERDİ

Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıktı. 21 Aralık 2017 yılında "Nerede Kalmıştık?" Tweet'i ile 4. dönemine başlayan Terim, sarı kırmızılılardaki görevini noktaladı.


Spor dünyasında 2022'de yaşananlar - 18

TÜRKİYE KUPASI İLK KEZ SİVASSPOR'UN

Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçta Kayserispor'u uzatma sonunda 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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