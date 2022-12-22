Spor dünyasında 2022'de yaşananlar

MESSI TARİH YAZDI



Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunda başrolü üstlenen ve turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Lionel Messi, çok sayıda rekorun da sahibi oldu. Oynadığı takımlarda alabileceği tüm kupaları alarak hikayesini tamamlayan Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti. 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını da elde etti.





