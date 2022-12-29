Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar

18 Aralık 2022
Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanırken; Lionel Messi, kariyerindeki son eksik kupayı da alarak tarihe geçiyor.
22 Kasım 2022
Suudi Arabistanlı Salem Al-Dawsari, Arjantin karşısında takımının ikinci golünü atıyor. Arjantin file bekçisi Emiliano Martinez'in çabası yetmiyor.
24 Eylül 2022
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası... Avrupa ve Amerika Takımlarının üyeleri, emekliliğini açıklayan Roger Federer'i son maçında havaya kaldırıyor.
2 Eylül 2022
Birleşik Amerikalı tenisçi Serena Williams'ın, üçüncü turda Avustralyalı Ajvla Tomljanovic'e kaybettikten sonraki tepkisi.
31 Ağustos 2022
İkinci tur maçında Estonyalı Anett Kontaveit'i yenen Birleşik Amerikalı Serena Williams'ın yüz ifadesi dev ekranda.
30 Ağustos 2022
Artistik Cimnastik Kadınlar Takım ve Bireysel Elemeleri'nde İskoç Eilidh Gorrell performans sergiliyor.
20 Ağustos 2022
Oleksandr Usyk, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki Anthony Joshua'yı yendiği maçın kutlamasını gerçekleştiriyor.
7 Ağustos 2022
İngiliz Matthew lee, erkekler 10 metre platform elemelerinde performans sergiliyor.
6 Ağustos 2022
İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Alexander Stadı'nda, erkekler 200 metre finali... Trinidad ve Tobago'lu Jereem Richards'ın altın madalya coşkusu.
31 Temmuz 2022
Kadınlar Euro 2022 finali... İngiltere-Almanya maçı. İngiliz Chloe Kelly ikinci golünün ardından Jill Scott ve Lauren Hemp ile sevincini paylaşıyor.
21 Temmuz 2022
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Birleşik Amerikalı Noah Lyles, Erkekler 200 metre finalini kazandıktan sonra mutluluğunu yaşıyor.
16 Temmuz 2022
Amerika'nın Oregon şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar 100 Metre koşusunda Britanyalı Diana Asher-Smith için sanatsal bir çalışma yapılmış.
10 Temmuz 2022
Wimbledon finalinde Avustralyalı Nick Kyrgios'u yenen Sırp Serbia's Novak Djokovic şampiyonluk sevincinde yerlerde.
3 Temmuz 2022
Silverstone Pisti'nde koşulan Britanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo'nun sürücüsü Guanyu Zhou'nun Mercedes pilotu George Russell'la çarpışmasının ardından takla attı.
5 Haziran 2022
Barcelona-Katalunya pistinde koşulan Katalunya Grand Prix'nde Suzuki takımından Alex Rins çarpışıp yarış dışı kalıyor.
28 Mayıs 2022
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenerek kupayı müzesine götüren Real Madrid'de, Hırvat orta saha Luka Modric kupa sevincini yaşıyor.
22 Mayıs 2022
Manchester City - Aston Villa maçı sonrası gelen şampiyonluk sonrası City taraftarları coşkuyu yeşil sahada taşıyor.
8 Mayıs 2022
İspanyol Carlos Alcaraz Garfia, Alman Alexander Zverev yenerek kazandığı Madrid Açık'ı kutluyor.
1 Mayıs 2022
Everton'lı Richarlison maçtaki ilk golünü kutluyor.
17 Şubat 2022
Artistik patinajda kadınlar serbest stilde performans sergileyen Rus Olimpiyat Komitesi sporcusu Kamila Valieva'nın tepkisi.
16 Şubat 2022
Serbest kayakta final üçüncü koşusu. Kadrajda Jesper Tjader...
14 Şubat 2022
Kayaklı kızak yarışında Fransız Romain Heinrich ve Dorian Hautervcille performans sergiliyor.
13 Şubat 2022
Serbest kayak yarışları öncesi Belaruslu Anastasiya Andryianava antrenmanda...
31 Ocak 2022
Avustralya Açık Tek Erkekler Finali kazanan İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğu kutluyor.
28 Ocak 2022
Hız patani antrenmanında özel sağlık ekibi hazır kıta bekliyor.
23 Ocak 2022
İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta Fransız Adrian Mannarino'ya karşı.
12 Ocak 2022
Dakar Rallisi'nde 10. turda Suudi Arabistanlı Wadi Ad Dawasir ve genel görüntü.
3 Ocak 2022
Avusturya, Innsbruck Dört Tepe Turnuvası'nda Alman Markus Eisenbichler performans sergiliyor.