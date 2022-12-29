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Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar

Spor dünyasında 2022'de tarihe geçen birçok ana tanıklık edildi. O anların fotoğraf kareleri ise arşivlere geçti. Reuters, 2022'nin ölümsüzleşen spor fotoğraflarını seçti. İşte 2022'nin en iyi spor kareleri...

Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 1

18 Aralık 2022

Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanırken; Lionel Messi, kariyerindeki son eksik kupayı da alarak tarihe geçiyor.

Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 2

22 Kasım 2022

Suudi Arabistanlı Salem Al-Dawsari, Arjantin karşısında takımının ikinci golünü atıyor. Arjantin file bekçisi Emiliano Martinez'in çabası yetmiyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 3

24 Eylül 2022

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Kupası... Avrupa ve Amerika Takımlarının üyeleri, emekliliğini açıklayan Roger Federer'i son maçında havaya kaldırıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 4

2 Eylül 2022 

Birleşik Amerikalı tenisçi Serena Williams'ın, üçüncü turda Avustralyalı Ajvla Tomljanovic'e kaybettikten sonraki tepkisi.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 5

31 Ağustos 2022

İkinci tur maçında Estonyalı Anett Kontaveit'i yenen Birleşik Amerikalı Serena Williams'ın yüz ifadesi dev ekranda.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 6

30 Ağustos 2022

Artistik Cimnastik Kadınlar Takım ve Bireysel Elemeleri'nde İskoç Eilidh Gorrell performans sergiliyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 7

20 Ağustos 2022

Oleksandr Usyk, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki Anthony Joshua'yı yendiği maçın kutlamasını gerçekleştiriyor. 


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 8

7 Ağustos 2022

İngiliz Matthew lee, erkekler 10 metre platform elemelerinde performans sergiliyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 9

6 Ağustos 2022

İngiltere'nin Birmingham şehrindeki Alexander Stadı'nda, erkekler 200 metre finali... Trinidad ve Tobago'lu Jereem Richards'ın altın madalya coşkusu.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 10

31 Temmuz 2022

Kadınlar Euro 2022 finali... İngiltere-Almanya maçı. İngiliz Chloe Kelly ikinci golünün ardından Jill Scott ve Lauren Hemp ile sevincini paylaşıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 11

21 Temmuz 2022

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Birleşik Amerikalı Noah Lyles, Erkekler 200 metre finalini kazandıktan sonra mutluluğunu yaşıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 12

16 Temmuz 2022

Amerika'nın Oregon şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar 100 Metre koşusunda Britanyalı Diana Asher-Smith için sanatsal bir çalışma yapılmış.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 13

10 Temmuz 2022

Wimbledon finalinde Avustralyalı Nick Kyrgios'u yenen Sırp Serbia's Novak Djokovic şampiyonluk sevincinde yerlerde.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 14

3 Temmuz 2022

Silverstone Pisti'nde koşulan Britanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo'nun sürücüsü Guanyu Zhou'nun Mercedes pilotu George Russell'la çarpışmasının ardından takla attı.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 15

5 Haziran 2022

Barcelona-Katalunya pistinde koşulan Katalunya Grand Prix'nde Suzuki takımından Alex Rins çarpışıp yarış dışı kalıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 16

28 Mayıs 2022

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u yenerek kupayı müzesine götüren Real Madrid'de, Hırvat orta saha Luka Modric kupa sevincini yaşıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 17

22 Mayıs 2022

Manchester City - Aston Villa maçı sonrası gelen şampiyonluk sonrası City taraftarları coşkuyu yeşil sahada taşıyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 18

8 Mayıs 2022

İspanyol Carlos Alcaraz Garfia, Alman Alexander Zverev yenerek kazandığı Madrid Açık'ı kutluyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 19

1 Mayıs 2022

Everton'lı Richarlison maçtaki ilk golünü kutluyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 20

17 Şubat 2022

Artistik patinajda kadınlar serbest stilde performans sergileyen Rus Olimpiyat Komitesi sporcusu Kamila Valieva'nın tepkisi.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 21

16 Şubat 2022

Serbest kayakta final üçüncü koşusu. Kadrajda Jesper Tjader...



Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 22

14 Şubat 2022 

Kayaklı kızak yarışında Fransız Romain Heinrich ve Dorian Hautervcille performans sergiliyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 23

13 Şubat 2022

Serbest kayak yarışları öncesi Belaruslu Anastasiya Andryianava antrenmanda...


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 24

31 Ocak 2022

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali kazanan İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğu kutluyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 25

28 Ocak 2022

Hız patani antrenmanında özel sağlık ekibi hazır kıta bekliyor.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 26

23 Ocak 2022

İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta Fransız Adrian Mannarino'ya karşı.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 27

12 Ocak 2022

Dakar Rallisi'nde 10. turda Suudi Arabistanlı Wadi Ad Dawasir ve genel görüntü.


Spor dünyasında 2022'ye damga vuran fotoğraflar - 28

3 Ocak 2022

Avusturya, Innsbruck Dört Tepe Turnuvası'nda Alman Markus Eisenbichler performans sergiliyor.


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