Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları

Google genel aramalarda Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçı ve 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Ahmet Çalık ilk 10'da yer aldı.
İsimler arasında ilk 10'da 5 futbolcu listeye girdi.
En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu.
Galatasaray'ın transferi Mertens, Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan Joao Pedro, Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli ve Trabzonspor'dan Uruguaylı transferi Maxi Gomez en çok merak edilenler oldu.
Nerede sorusunun en merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2-1 yenmişti.
DÜNYADA EN ÇOK ARANANLAR
En çok merak edilen sporcu ise ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic başarılarıyla olduğu kadar skandallarıyla da merak konusu oldu.