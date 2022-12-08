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Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları

Spor dünyasında Google 2022'nin en çok arananları belli oldu. Dünyada Novak Djokovic öne çıkarken Türkiye listelerinde ise trafik kazasında hayata veda eden futbolcu Ahmet Çalık en çok aranan isimler arasına girdi. İşte kullanıcılar tarafından spor dünyasında Google'da en çok merak edilenler...

Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 1

Google genel aramalarda Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçı ve 11 Ocak'ta hayatını kaybeden Ahmet Çalık ilk 10'da yer aldı.


Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 2

İsimler arasında ilk 10'da 5 futbolcu listeye girdi.

Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 3

En çok aranan isim Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den getirdiği Mauro İcardi oldu. Icardi sporcu kimliğinin yanısıra partneri Wanda Nara'yla olan ilişkisi nedeniyle de merak konusuydu. 

Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 4

Galatasaray'ın transferi Mertens, Fenerbahçe'ye sezon başında imza atan Joao Pedro, Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli ve Trabzonspor'dan Uruguaylı transferi Maxi Gomez en çok merak edilenler oldu.

Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 5

Nerede sorusunun en merak edilen yerlerin zirvesinde Faroe Adaları yer aldı. Faroe Adaları milli takımı, Türkiye milli takımını 2-1 yenmişti.

Spor dünyasında en çok onlar merak edildi: Google 2022 arama sonuçları - 6

DÜNYADA EN ÇOK ARANANLAR

En çok merak edilen sporcu ise ünlü tenisçi Novak Djokovic oldu. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic başarılarıyla olduğu kadar skandallarıyla da merak konusu oldu.

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