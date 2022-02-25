Spor dünyasında Rusya’ya tepkiler büyüyor

ERGİN ATAMAN: SAVAŞI DURDURUN

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 27'nci hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i kendi sahasında 109-77 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kınadı ve savaşın durdurulmasını istedi.

Ergin Ataman açıklamasında, “Savaşı durdurun. Bu kabul edilemez. İnsanlar ölüyor. Masum insanlar, çocuklar... Lütfen savaşı durdurun” ifadelerine yer verdi.