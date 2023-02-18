Spor dünyasından Christian Atsu mesajları: Son dakika golünle bizi üzmüştün şimdi daha çok üzdün...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"Christian Atsu'yu Maalesef Kaybettik. Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
HATAYSPOR
"Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu."
FENERBAHÇE
"Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
GALATASARAY
"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
BEŞİKTAŞ
"Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
TRABZONSPOR
"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
BAŞAKŞEHİR
"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
KONYASPOR
"Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun."
ADANA DEMİRSPOR
"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
KASIMPAŞA
"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
ALANYASPOR
"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
KAYSERİSPOR
"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
FATİH KARAGÜMRÜK
"Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atsu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
ANKARAGÜCÜ
"Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve Hatayspor camiasına baş sağlığı dileriz."
ÜMRANİYESPOR
"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle enkaz altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
YENİ MALATYASPOR
"Hatayspor camiasının başı sağ olsun. Bu acının tarifi yok."
SİVASSPOR
"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
ANTALYASPOR
"Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
GİRESUNSPOR
"Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."
FIFA
"Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor'daki herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Christian."
Premier League
"Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz, Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir."
Newcastle United
"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan olarak oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde yat Christian."
Chelsea
"Chelsea Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."
Porto
"2013 yılında şampiyon olan kadromuzda yer alan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun."
Malaga
"2015-16 sezonunda kadromuzda yer alan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Huzur için uyu Atsu."
Volkan Demirel
"Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
Erce Kardeşler
"Çok çok üzgünüm, seni özleyeceğiz. Huzur içinde uyu."
Ruben Riberio
"Huzur içinde yat kardeşim seni seviyorum."
Aytaç Kara
"O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün.. Şimdi çok daha fazla üzdün… Mekanın cennet olsun."
Michy Batshuayi
"Huzur içinde yat"
Josef De Souza
"Huzur içinde uyu arkadaşım"
Michael Essien
"Huzur içinde uyu kral" mesajıyla birlikte Christian Atsu'nun karartılmış fotoğrafını paylaştı.
Ognjen Vranjes
"Huzur içinde yat küçük kardeşim."
Saba Lobjanidze
"Seni seviyorum kardeşim."
Mert Hakan Yandaş
"Başımız sağolsun huzur içinde yat."
Muslera, Victor Nelsson ve Lucas Torreira, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır ve birçok sporcu daha Atsu'nun karartılmış fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı.