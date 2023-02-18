Spor dünyasından Christian Atsu mesajları: Son dakika golünle bizi üzmüştün şimdi daha çok üzdün...

Volkan Demirel



"Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun."



Erce Kardeşler

"Çok çok üzgünüm, seni özleyeceğiz. Huzur içinde uyu."



Ruben Riberio

"Huzur içinde yat kardeşim seni seviyorum."





