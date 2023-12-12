Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırı sonrası spor kulüpleri ve sporcular saldırıya sessiz kalmadı.
ANKARAGÜCÜ
MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.