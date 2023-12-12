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Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırı sonrası spor kulüpleri ve sporcular saldırıya sessiz kalmadı.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 1

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 2

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Açıklaması

Şiddeti Kınıyoruz!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasında oynanan müsabakanın ardından maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Şiddete maruz kalan hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekenlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

Bu gece Ankara’da gerçekleştirilen saldırılar, bir kez daha, Türk futbolunun marka değerine, futbolun emekçilerine, futbola aşık çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ve tribünlerde sayılarının artmasını temenni ettiğimiz ailelerin güvenliğine karşı yapılmıştır.

Türk futboluna hak ettiği gerçek itibarı yeniden kazandırmak amacıyla, yetkili tüm kurumları gereken tedbirleri almak için göreve çağırıyor, Beşiktaş JK olarak bu yöndeki her çalışmaya sonuna dek destek vereceğimizi ilân ediyoruz.

Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 3

TRABZONSPOR

Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz!

Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz.

Sayın Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 4

FENERBAHÇE

YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 5

GALATASARAY

MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz.

Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği’nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz.

Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 6

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 7

KULÜPLER BİRLİĞİ

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız. Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.


Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 8

İSMAİL KARTAL

Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler‘e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 9

RIZA ÇALIMBAY

Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 10

ABDULLAH AVCI

FIFA hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, bu akşamki gibi karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 11

ARDA TURAN

Her fırsatta spor dostluk ve kardeşliktir diyoruz. Her fırsatta bu ülkenin çocuklarının hayallerini sporla gerçekleştirmesi için daha fazla imkan yaratılması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nefrete değil sevgiye; kavgaya değil dostluğa ihtiyacımız var. Bu şiddete hep birlikte şimdi “Dur” demek zorundayız. Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 12

BURAK YILMAZ

Özür dileriz hocam.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 13

ONUR KIVRAK

Yazıklar olsun.

Spor dünyasından hakeme saldırıya tepki - 14

EMRE BELÖZOĞLU

Soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

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