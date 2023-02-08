Spor kulüplerinden deprem bölgesi için seferberlik

GÖZTEPE TARAFTARLARI 5 OTOBÜS MALZEME
Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı.
Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.
TRABZONSPOR KAPILARINI DEPREMZEDE ÇOCUKLARA AÇIYOR
Trabzonspor, barınma ihtiyacı olan çocukları Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri’nde ağırlayacak.
Trabzonspor, evleri yıkılan, aileleri zarar gören veya barınma ihtiyacı olan çocuklara kapılarını açtı. Depremzedelere yardım etmek üzere Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile hareket eden bordo mavili kulüp, futbol akademisi tesislerini depremzede çocukları konuk edecek şekilde düzenledi.
Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik. Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri’nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz. Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
SARI-LACİVERTLİ SPORCULARDAN DESTEK
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin ilk bölümü deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Kuzey Tribünü’ne getirilen battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemelerin yanı sıra temizlik ve erzak malzemeleri yoğun çalışmaların ardından istiflenerek kolilendi. Yaklaşık 750 kolinin oluşmasının ardından malzemelerin ilk bölümünü taşıyan Fenerium TIR’ı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine doğru yola çıktı.
Kampanyaya destek olmak üzere stada gelen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Alagöz Holding Takım Kaptanı Olcay Çakır Turgut ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, paketleme çalışmalarına yardım etti.
İZMİR KULÜPLERİ DEPREMZEDELER İÇİN BİRLEŞTİ
İzmir'in spor kulüpleri seferberlik ilan etti. Kulüpler ve taraftarlar, yaralanan ve mağdur olan binlerce vatandaşımız için yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyalarında deprem bölgelerine gıda, içecek, kıyafet, ısıtıcı, bebek ve hasta bezi, elektrik malzemeleri, battaniye, ayakkabı gibi birçok malzeme gönderildi.
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nda yüzlerce taraftar hazırladıkları kolileri vatandaşlarımıza göndermeye başladı. Şu ana kadar deprem bölgesine 1 tır malzemenin yollandığı ifade edildi.
Karşıyaka'da da taraftarlar vatandaşlar için seferber oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonuyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda toplanan Karşıyakalı taraftarlar ve gönüllüler, yardım malzemelerini depremzeledelere göndermeye başladı. Yüzlerce koli hazırlayan gönüllülerin şu ana kadar 7 kamyonu deprem bölgesine yolladığı açıklandı.
Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın taraftarları da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları unutmadı. 1914 Altay Taraftarlar Derneği'nde toplanan siyah-beyazlılar Alsancak'taki binayı yardım noktasına dönüştürdü. Yüzlerce malzemeyi derneğe getiren Altaylılar, sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu. Altınordu Kulübü de bir açıklama yayınlayarak depremzedelere iletilmek üzere Sait Altınordu Tesisleri'nde yardım toplama merkezi kurulduğunu duyurdu. Altınordulu yetkililer eldiven, bere, mont, çorap, ayakkabı, polar, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, el feneri, kalem pil vb ürünlerin tesislere getirilmesi çağrısını yaptı.
EGE'DEN BÜYÜK SEFERBERLİK
Ege'deki bütün spor kulüpleri ve taraftarları, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası seferber oldu. Denizlispor, Nazilli Belediyespor, Balıkesirspor, Efeler 09, Ayvalıkgücü gibi birçok kulüp ve taraftarları, deprem felaketini yaşayan illerimize ulaştırılmak için yardım toplamaya başladı.
AHMET NUR ÇEBİ'DEN BİRLİK MESAJI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki deprem yardım toplama merkezini ziyaret etti.
Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, takım kaptanları Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson; siyah-beyazlı taraftarları, depremzedelere yardımda bulunmaları için çağrıda bulunmuştu. Yardımlar, Vodafone Park'ta toplanmaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi de stadyumda yardım merkezine ziyarette bulundu.
Öte yandan Vodafone Park'ta sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, birçok futbolseverin yardımda bulunduğu öğrenildi. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere başta battaniye, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, termal içlik, polar, kışlık bot, bebek maması olmak üzere bir çok hijyen malzemeleri toplandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç. Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız. Burası bir spor kulübü. Ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler. Değerli rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine buradan candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında, böyle bir durumda el ele tutuşup, halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bu acının içerisinde, bizim için mutluluk kaynağı oldu. Buradan tekrar sesleniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz, buraya getirebilirler. Karşı tarafta oturanlar Fenerbahçe Stadı'na götürebilir, Galatasaray Stadı'na götürebilirler. Onlar getirip, bize bırakıyorlar. Dolayısıyla bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı, gerektiği zaman tek yumruk, tek bilek olmayı becerecektir. İnşallah çok çabuk yaralarımız sarılır. Temenni ediyorum ki kayıplarımız da artık son bulur" ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK: BU YARALARI SARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı kaptanı Işıl Alben de Nef Stadyumu'na gelerek, kolileme çalışmalarına yardım etti.
Galatasaray olarak yaraları sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden başkan Dursun Özbek, "Sabah çok kötü uyandık. Öncelikle tüm Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten çok hazin bir durum var. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle gelen yardımları tasnif ediyorlar. Bölgeye de hemen ulaştıracağız. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için Galatasaray olarak elimizden geleni yapacağız. Milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ERDEN TİMUR HATAY'DA
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremden etkilenen şehirlerden Hatay'a gitti. Timur ve Aktürkoğlu yardım malzemelerinin dağıtımında görev yaptı.