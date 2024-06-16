Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."