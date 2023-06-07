Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi

GOL KRALI FENERBAHÇE'DEN VALENCİA

Süper Lig'de sezonu Fenerbahçeli Enner Valencia gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 31 lig maçına çıkan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez fileleri havalandırdı. Valencia, bu performansıyla ligde açık ara gol kralı unvanının sahibi oldu.

Enner Valencia, ortaya koyduğu skorer performansla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Aykut Kocaman'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanına ortak oldu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sarı-lacivertli forma altında ligde bir sezonda en fazla skor üreten yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.



Valencia'yı VavaCars Fatih Karagümrük'ün Senegalli santrforu Mbaye Diagne 23, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 22 golle takip etti.