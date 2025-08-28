Spor yazarları Benfica-Fenerbahçe maçını değerlendirdi "Savaştan kaçan general"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elendi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE CAMİASINA ÜZÜLÜYORUM
"Fenerbahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak?"