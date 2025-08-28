NTV.COM.TR

Spor yazarları Benfica-Fenerbahçe maçını değerlendirdi "Savaştan kaçan general"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elendi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE CAMİASINA ÜZÜLÜYORUM

"Fenerbahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak?"

ÖMER ÜRÜNDÜL: MOURINHO'NUN KATKISI YOK

"Doğru bir takım tertibi yapacaksın, iyi bir taktik plan uygulayacaksın ancak dün geceye baktığımızda Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde planı yok. Son olarak şunu söylüyorum, bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hiçbir olumlu katkısı yok. Beni kariyer ilgilendirmiyor. Tabii bu eşleşmenin en ilginç yönü, toplamda atılan tek golün Kerem'den gelmesi."

GÜRCAN BİLGİÇ: SAVAŞTAN KAÇAN GENERAL İLE YOLA DEVAM EDİLİR Mİ?

"Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikayesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler.

MUSTAFA ÇULCU: FENERBAHÇE'YE YAZIK OLDU

"Mourinho'nun maç öncesi kabul edilemez tuhaf demeçleri ile oynanmadan kaybedilen bir maç olarak unutulmayacak. Mourinho'nun hataları ve korkularından faydalanarak turu aldı. Ülke futbolu ve Fenerbahçe'ye yazık oldu."

