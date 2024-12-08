Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!"
Süper Lig'de derbiyi Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe'yi seyircisi önünde 1-0 yenen siyah beyazlılar 5 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe,"Akıllı oynamak zorundaydık. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklamasında bulunurken sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ise, "Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı." yorumunda bulundu. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte spor yazarlarının yorumları...
"Fenerbahçe’ye ağır darbe"
"...Beşiktaş zoru başardı ve golünü attı. Sonrası mı? Mourinho’nun yanlış ve geciken hamleleri geldi. Daha önce sahaya sürmesi gerekenleri (Osayi, İrfan Can) ve Cenk’e bitime 10 dakika kala şans verdi. Fenerbahçe’nin maçı döndürmesi zordu ve de döndüremeyip ağır bir darbe aldı. Bakalım Mourinho bize ne gibi mazeretler üretecek?"
Faik Çetiner / Fanatik