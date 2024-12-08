Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!"

"Hak eden kazandı!"

"... Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu."

Sinan Vardar/Fotomaç