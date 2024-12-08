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Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!"

Süper Lig'de derbiyi Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe'yi seyircisi önünde 1-0 yenen siyah beyazlılar 5 maç aradan sonra galip geldi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe,"Akıllı oynamak zorundaydık. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklamasında bulunurken sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ise, "Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı." yorumunda bulundu. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte spor yazarlarının yorumları...

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 1

"Fenerbahçe’ye ağır darbe"

"...Beşiktaş zoru başardı ve golünü attı. Sonrası mı? Mourinho’nun yanlış ve geciken hamleleri geldi. Daha önce sahaya sürmesi gerekenleri (Osayi, İrfan Can) ve Cenk’e bitime 10 dakika kala şans verdi. Fenerbahçe’nin maçı döndürmesi zordu ve de döndüremeyip ağır bir darbe aldı. Bakalım Mourinho bize ne gibi mazeretler üretecek?"
Faik Çetiner / Fanatik

SPOR&SKOR HABERLERİ

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 2

"Doğru oynadı ve 3 puanı aldı"

"Derbi maçları her zaman öngörülemezdir. Bu tür karşılaşmalara iyi veya kötü, hangi şartlarda gelirseniz gelin günü doğru oynamak, skoru belirler. Beşiktaş teknik direktörüyle, oyuncularıyla, kulübesiyle bu maçı muazzam bir şekilde oynadı ve bu galibiyeti hak etti. 3 puanı ve güveni cebine koydu."
Ali Gültiken/Sabah

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 3

"Bu kadar kaçırırsan …"

"Chamberlein ortalıyor, defansa çarpıyor, top mücadelesi başlıyor, Livakovic oraya odaklanıyor, tıngır – mıngır gol oluyor. Tam Fenerbahçelik yani… Bu kaçan gollerin mesajları da açıktır. Bazen "Olmayınca, olmuyor"… Yediği golden sonra baskıyı, rakip stoperlerin "kalite problemini" test etmeye çalışmak da maçın taktik anlamında sorgulanır elbette."
Gürcan Bilgiç/Fotomaç

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 4

"Hakemin yönetimini beğendim"

"Fenerbahçe'ye uyarımız; böyle maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın. Mourinho da kenarda deniz yollarından emekli bir memur gibi maçı seyretti, katkısı sıfır. Zaten sezon başından beri katkısı sıfır. "
Ahmet Çakar/Sabah

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 5

"Çok yaşa sen Serdar hocam!"

"...Beşiktaş öne geçtikten sonra Serdar Topraktepe hoca elindeki malzemeye göre yapabileceği en doğru değişiklikleri en doğru dakikalarda yaptı. Özellikle Chamberlain sadece golde değil oyunun kalanında da çok doğru işler yaptı, inşallah bir daha sakatlanmaz da hep böyle kalitesi oranında katkı vermeye devam eder."
Ali Ece / Fanatik

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 6

"Üç puan taraftara yazar"

"Bu maçın başrol oyuncusu kesinlikle Beşiktaş seyircisidir. Kulüp tarihi bir kaos içindeyken takım arka arkaya kötü sonuçlar alıp Hollandalı hocasını kaybetmişken bir Fenerbahçe derbisinin anlamını çok iyi bilen siyah-beyazlıların olağanüstü taraftarı tedirgin takımını önce normal seviyesine çekti, ardından da Fenerbahçe’yi rahatlıkla yenebileceklerini onlara hissettirdi. Bu taraftar alkışın en büyüğünü yerden göğe kadar hak ediyorlar. Helal olsun onlara...
Tayfun Bayındır/Milliyet

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 7

"Helal olsun!"

"Beşiktaş Beşiktaş'tır arkadaş... Küçük göremezsin, ligde hangi pozisyonda olduğuna bakamazsın. Köşe taşı maçı yine kazanamadın ne yazık! Sahaya yanlış 11'le çıkan, herkese puan dağıtan Beşiktaş'ı yenemeyen Mourinho'dan başkası değil. Sahasında rakibini seyredip gerekli önlemleri alamamanın gerekçesini inanın bulamıyorum! Sahaya yanlış 11'i çıkartıp yanlış 11 ile bitirdin. Dzeko'yu sahaya atıp, Emirhan'ı adam ettin. Helal olsun sana!"
Emre Bol/Fotomaç

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 8

"Önemli hatası yoktu"

"Dünkü derbi, alıştığımız derbi atmosferlerinden farklıydı. Tansiyonun düşük seyretmesi hakemin işini oldukça kolaylaştırdı. İlk derbisini yöneten Mehmet Türkmen’in hataları olsa da sonuca tesir edecek bir hatası yoktu. Ancak kart uygulamalarındaki standartsızlığı ve zaman geçirmeye yönelik hareketlere duyarsız kalması dikkat çekti."
Deniz Çoban / Fanatik

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 9

"Hak eden kazandı!"

"... Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu."
Sinan Vardar/Fotomaç

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 10

"Tek golle bitti!"

"Ve şimdi önce bir Fenerbahçe sorusu… ‘’Yapı’’ yine iş başında mıydı? Ve iki Beşiktaş sorusu… İki maçtır sahada olan Salih Uçan’ı tercih etmeyen Giovanni van Bronckhorst’un bu konuda gerçekten yanıldığını düşünen kaç kişi var. Yetiştirilmesine katkı veren Serdar Topraktepe acaba Semih Kılıçsoy’u neden ilk on bir de düşünmedi? Var mı yanıtı olan?"
Cem Dizdar / Fanatik

Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 11
Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 12
Spor yazarları derbiyi yorumladı: "Sezon başından beri katkısı sıfır!" - 13
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