Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yorumladı: "Jesus mat oldu"

Şenol Hoca başlangıçta yapacağını, maçın ikinci yarısının başında yaptı. Redmond’un oyuna girmesi ile birlikte, ilk yarının silik Beşiktaş’ı gitti, ikinci yarıda bir eksikle tarih yazan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Hem de ne tarih... Bir eksikle yazılmış şanlı bir tarih, onurlu, unutulmaz bir tarih...
Fenerbahçeli bazı dostlara son tavsiyem şu olsun: Bırakın artık TFF, MHK, hakemler, rakipler, medya diye sanal düşmanlar yaratmayı... Dönün kendinize bakın. Bu takımın neresinde kalite var? Bu takımda hangi futbol aklı var? Kendi yanlış ve eksiklerinizin faturasını başkalarına kesmeye devam ettikçe şampiyonluk için daha çok beklersiniz.
Şansal Büyüka/Milliyet
Islak zemin, beraberliğin işe yaramadığı bir derbi, hataya müsait bir Beşiktaş savunması ve sahnede Arda Güler...
Beşiktaş’ın tarihi geri dönüşündeki en büyük pay, devre arasında yaptığı değişikliklerle Şenol Güneş, sonrasında Redmond, Mert Günok, Cenk Tosun, Salih, Colley ve Masuaku’nun... Fenerbahçe tarafı ise yine bir büyük maçta hayal kırıklığı yaratan futbolu ve Jesus seçimleri ile şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe yedi.
Erman Özgür/Fanatik
Fenerbahçe ve Beşiktaş topun durduğu her an neredeyse meydan kavgası diyebileceğimiz kabadayılıklar sergilediler.
10 kişi kalan Beşiktaş’ta yıkımı önleyen ilk olay Valencia’nın atıştan yararlanamaması oldu. Sonrasında Nathan Redmond’un “resital” güzelliğindeki sanatsal gösterisine tanık olduk. 3 asist ve 1 gol… İşte fırtınanın şövalyesi.. Oyun öylesine döndü ki Fenerbahçe taraftarı da takdirlerini alkışlarla gösterdi.
Atilla Gökçe/Milliyet
Derbi maçları, oynanan dakikaya kadar tüm geçmişi yok sayar. Çünkü en önemli şey; maçın oynanacağı süredir.
Her derbi maçı kendi hikâyesini ve kahramanlarını yaratır. Beşiktaş eksik kalarak 4-2 kazandığı maçı, harika başarı hikâyesini tarihe altın harflerle işledi. Elbette bu başarının mimarı olarak Şenol Hoca'yı diğer taraftan alkışlayalım.
Ali Gültiken/Sabah
İlk yarıda Arda Güler filmini izledik. Ama film daha bitmemişti. İkinci yarıda film bambaşka bir boyut kazanacak...
Şenol Güneş'in Redmond hamlesi, Beşiktaş'a hayat verdi. Ya Jesus'un yokluğunda Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Joao de Deus, hamleleri, taktikleri ile sınıfta kaldı.
Beşiktaş, 10 kişi ile Kadıköy'de Fenerbahçe'yi farklı yenerek zirve yarışına ortak oldu. Şenol Güneş'i de tebrik etmek lazım; Jesus'a hocalık dersi verdi
Zeki Uzundurukan/FotoMaç
Beşiktaş derbiye Fenerbahçe’nin son dönemlerdeki rakiplerinin aksine önde basarak başladı. Fenerbahçe ise son zamanlardakinden farklı bir ilk 11 ve kurguyla. Arda’yı derbide ilk 11’de gören birçok Fenerbahçeli özel genç yeteneğe haklı olarak çok güveniyorlardı.
Maçın kalanı ise Redmond şovla geçti. Mert Günok da bir kez daha kritik kurtarışlara imza attı. Maç sonunda oyundan çıkan Beşiktaşlı oyuncuları alkışlayan Fenerbahçeliler’i de tebrik ediyor, en yetenekli Türk oyuncu Arda’nın onların kadrosunda olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Ali Ece/Fanatik
Halil Umut Meler, temaslı oyuna izin veren bir hakem tipi. Nitekim bu maçta da çok sayıda pozisyonu oynatmaya çalıştı ama F.Bahçe'nin Arda ile kazandığı ilk penaltıda hatalı karar verdi. Arda'ya en ufak hareket yok. Rakip Arda'nın önüne ayağını koyuyor, daha koyarken Arda öteki ayağı ile çimleri tırmıklamaya başlıyor. VAR niye devreye girmedi anlayamadım.
Bu psikoloji ile F.Bahçe'nin şampiyonluktaki işi bayağı zor. Çünkü seyirci de hem yönetime hem takıma isyan bayrağını açtı. Jesus gidecek mi kalacak mı tartışmaları herhalde bu maçtan sonra biter Jesus da gider!
Erman Toroğlu/FotoMaç
Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'in iyi ve organize bir futbol oynayıp oyunu kontrolü altına alması mümkün değildi.
Ve sonuçta 10 kişilik takımdan galipken 4 gol yiyen bir Fenerbahçe. Bu maç Jesus'un iflas ettiğinin belgesidir. Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i kutlamak lazım.
Ömer Üründül/Sabah
Maçta ikinci devre 10 kişilik Beşiktaş’ta bir çok oyuncu iyiydi ya başta Mert Günok, Nathan Redmond, Omar-Colley,Cenk Tosun ve Necip Uysal’a özel not düşmek gerek. Peki Fenerbahçe? Polemiklerde kaybolan, sezon başı çizgisini terk eden, geçmiş yıllardaki transfer yanlışlarını tekrarlama konusunda ısrar eden tarzıyla yıkımı, geçmiş sezonlara göre daha ağır olacak gibi...
Cem Dizdar/Fanatik
Maç öncesinde üçlü mü, dörtlü mü diye boşuna tartıştık. Aklı "kilitlenmiş" bir teknik direktör var orada. İki forvetinin sakat olduğu maçta bile şablonunu korumaya çalıştı Jesus. Bir şey veremeyen Pedro'dan umutlu hala. Ama İrfan Can, Emre Mor veya Rossi yedek.
Dün akşamın hasarı büyük olur. Jesus tartışması da bitmiştir, gitsin istediği takıma. Oyuncularının ruhunu, hangi maçı nasıl yaşayacağını anlayamayan, kibir içinde karar veren O… Tribünde seyretti maçı, şimdi gençlerin önünü açsın
Gürcan Bilgiç/FotoMaç
Maçın hakemi Halil Umut Meler ve ekibi dün akşam skorun şansıyla ağır yara almaktan kurtuldular. Maçta kabul edilemez kararlar olmasına rağmen, Beşiktaş’ın farklı galibiyeti hakem hatalarını ikinci plana attı.
Pozisyonda penaltı olmadığı gibi Arda kendini yere bırakıyor. Aldatmadan Fenerbahçeli oyuncunun sarı kart görmesi gerekirdi. Hakemin yanılması bir noktaya kadar anlaşılabilir olsa da VAR’dan neden uyarı gelmediğini anlamak mümkün değil.
Deniz Çoban/Fanatik
Hem Jesus'un hem de Fenerbahçe'nin durumunu belirleyecek çok önemli bir maçtı. Böyle bir karşılamada derbilerde hiç sonuç alamadığı 3'lü savunmayla sahaya çıkmak Jesus'un nasıl bir inadı olduğunun göstergesi.
Ali Koç yönetimi ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Şenol Güneş kariyerinin ilk Kadıköy galibiyetini aldı. Bakalım daha neler göreceğiz? Şampiyonluk hayali dahi yaşayamadan bu sezon da çöpe gitti. Şunu unutmayın; artık kimse daha fazla bu rezaleti susarak izlemez!
Emre Bol/FotoMaç
Oyunun ilk yarısını kaosa sokan, abartılı faul arayışları, hakem üzerinde baskı kurma çabasıydı. Halil Umut Meler’in penaltı kararı tartışılır ama mevcut şartlarda oyun kalitesini korumaya çalıştı. Onun çabası yetmedi.
Hamle oyuncusu olarak oyuna sürdüğü Rossi, maçı sol bekte adam kovalar halde bitirdi! Abartılı mı bilmiyorum ama Jesus’un yaptığı tek doğru yoktu. Geride kalan derbilerde tek golünü penaltıdan bulmuş bir futbol markası bahsettiğimiz. Sorgulanacak kredi de bırakmadı. Türkiye kariyerini dün gece noktaladı.
Umut Eken/Fanatik
Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'ye bilmeden yaptığı bir kötülük de Valencia ve diğer golcülerine eşit uzaklıkta durmamasıdır bence. Sırf bu yüzden giderek oyun anlayışı ve sahadaki tercihleriyle deyim yerindeyse "Ukalalaştı" Ekvadorlu futbolcu.
Fenerbahçe adına dün akşamki güzellik Arda Güler'in sergilediği harika futboldu bence. Arada yanlış tercihleri olsa da futbol adına pırlanta gibi parıldadı. Ama Sayın Jesus, paslanmış Pedro'yu sahada uzunca süre tutarken Arda Güler'i kenara aldı, insan gözlerine inanamıyor gerçekten.
Haşim Şahin/Fanatik