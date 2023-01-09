Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı: Jesus'un adı, Buruk'un aklı

"BURUK MAT ETTİ"

Maç başlıyor, 45 dakika bitiyor. Sahada görünen manzara şu: Galatasaray daha doğrusu Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış. Rakip sahada olmasına rağmen oyunu istediği şekilde oynuyor. Sahada Fenerbahçe'yi istediği şekilde hem de baskı yaparak etkisiz hale getiriyor. Fenerbahçe arkada üçlü oynuyor. Tamam da üçlü oynayan adamlar ağır. Bunların üzerine kontra gidersen açık veriyorlar.

Galatasaray'da da bu olayı çözecek adamlar var. Biraz defans yapıp çabuk hücum edersen Fenerbahçe'yi zor pozisyonlara sokarsın. Nitekim dün gece öyle oldu. Okan Buruk orta sahada çok koşan adamlarını oynattı, santrforlarını yanında tuttu, çabuk adamlarını da ileriye koydu. İkinci devrede de bu devam etti. Jesus bu işe bir çare bulamadı. Yani Okan Buruk kendinden daha usta olan rakip teknik direktörü mat etti...

(Erman Toroğlu-FotoMaç)