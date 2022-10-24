Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı: Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararı doğru mu?

GALATASARAY MAÇLARI SİNİR HARBİ - Osman Şenher

İlk yarım saatte Alanyaspor’un kaleye şutu yoktu. Ama 31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı kart oyunu, tribünleri başka bir boyuta taşıdı. Bu dakikadan sonra resmen futbol, futbol olmaktan çıktı. Ben şimdi Ali Palabıyık’a soruyorum. Hakemlik hayatında hangi futbolcuya böyle bir kırmızı kart çıkardı. Orada karşılıklı bir mücadele vardı. Sarı kart olabilir, ama kırmızı kart ağırdı. Aklıma Alper Ulusoy’un Muslera’ya altı saniye kuralını uygulaması geldi. Bu da böyle bir kırmızı kart... İnsanlar maça keyif almak, futbol izlemek için geliyor. İnanın Ali Palayık’ın yüz mimiklerini gördüğü zaman muhakkak futbolcular bile geriliyordur. Neden bugüne kadar yönettiği bütün Galatasaray maçlarında Palabıyık maalesef antipatik oldu. Ama yine de sarı-kırmızılı taraftarı, futbolcuları germek için bu maçlara atanmaya devam ediyor. Abdülkerim’in de kırmızısı aynı. Her maçta bu tür ayağa basmalar oluyor. Ne söyleyeyim... Bundan sonra Galatasaray’ın maçları daha da gergin geçecek. Yazık... (MİLLİYET)