Spor yazarları Galatasaray-Alanyaspor maçını yorumladı: Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararı doğru mu?

İkinci devre Galatasaray’ın 10 kişi devam etmesinin de etkisiyle ilkine göre daha durağandı. Galatasaray bu kez de savunmasını olgunlaştırma konusunda bir testten geçti. Rashica’nın belirlediği tempoya uydukça tehlikeli olsalar da zaman zaman geri geri koşmak zorunda kalan savunma hattı git gide zorlanmaya başladı. Öndeki işleyiş aksadıkça savunmada zorlandılar. İkisi de kaleye inmek yerine ‘Şut arzusu’na yenik düştü. Nihayet 90’da ayağa oynamanın karşılığını aldılar. Keza Galatasaray uzatmada net paslarla Emin Bayram’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama genç futbolcu kaleciye takıldı. İki kırmızı kart ve maç berabere... Ne dersiniz, hafta içi yükseltilen tansiyon işe yaradı mı? (FANATİK)
Hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ın keyifli oyununu resmen sabote etti. Şov yapan, rakip kalede kamp kuran, İcardi ve Mertens'le iki harika gole imza atan Galatasaray, Boey'in haksız kırmızı kart görmesinden sonra ritmini kaybetti. Ama oyuncuların kazanma inancı, mücadele gücü ön plana çıkınca 10 kişilik Galatasaray, Mertens'in şımarıklığı yüzünden iki tane net golü harcadı. Mertens ilkinde kendisine golü attıran İcardi'ye ayağındaki "Topu al golü sen at" diye pas yapmadı, egoistçe vurdu, pozisyonu harcadı. İkincisinde birçok arkadaşı boştayken köşeye gelişi güzel plase yaptı. Kadir Sağlam ile başlayan operasyon her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Rize maçından sonra uzun süre maç yönetemeyen Ali Palabıyık, Galatasaray'a operasyon yaparak intikamını aldı. (FOTOMAÇ)
Galatasaray maça yoğun ve istekli bir baskıyla başladı. Maçın henüz başında Icardi’nin fırsatı tepip, Mertens’in attığı gol ofsayttan dönünce tribünlerde gerginlik ve hakeme yönelik protesto başladı ve ritmini maç sonuna kadar sürdürdü. Galatasaray bu sezon ilk dokuz maçının altısını deplasmanda oynadı. Taraftarın yeni yıldız transferleri izleme iştahı da geride kalan haftalarda iyice arttı. Bu beklentiye karşılık, ilk yarıda Mertens ve Icardi ikilisinden geldi. Bir de hakem Ali Palabıyık Sacha Boey’e doğrudan kırmızı kart gösterince Galatasaray devreye 10 kişi ve 2-0 önde girdi. Ama dün gece yaptıkları koreografiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına yürüdüğümüz dönemde alkışı hak eden Galatasaray taraftarıydı. O koreografiye yakışır şekilde sahada mücadele etmek de yönetimden oyuncuya herkesin görevidir. (MİLLİYET)
İlk yarım saatte Alanyaspor’un kaleye şutu yoktu. Ama 31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı kart oyunu, tribünleri başka bir boyuta taşıdı. Bu dakikadan sonra resmen futbol, futbol olmaktan çıktı. Ben şimdi Ali Palabıyık’a soruyorum. Hakemlik hayatında hangi futbolcuya böyle bir kırmızı kart çıkardı. Orada karşılıklı bir mücadele vardı. Sarı kart olabilir, ama kırmızı kart ağırdı. Aklıma Alper Ulusoy’un Muslera’ya altı saniye kuralını uygulaması geldi. Bu da böyle bir kırmızı kart... İnsanlar maça keyif almak, futbol izlemek için geliyor. İnanın Ali Palayık’ın yüz mimiklerini gördüğü zaman muhakkak futbolcular bile geriliyordur. Neden bugüne kadar yönettiği bütün Galatasaray maçlarında Palabıyık maalesef antipatik oldu. Ama yine de sarı-kırmızılı taraftarı, futbolcuları germek için bu maçlara atanmaya devam ediyor. Abdülkerim’in de kırmızısı aynı. Her maçta bu tür ayağa basmalar oluyor. Ne söyleyeyim... Bundan sonra Galatasaray’ın maçları daha da gergin geçecek. Yazık... (MİLLİYET)
Galatasaray, ilk 30 dakikalarda yüksek tempolu bir oyun sergiliyor ve önde etkili pres yapıyor. Burada rakiplerin yapmaması gereken iki şey var. Birincisi, kalecinin de işin içinde olduğu ayağa kısa-riskli paslarla ileriye çıkma isteği. İkincisi de defansı çizgi halinde öne çıkarmak. Alanyaspor bu iki şeyi de uygulayınca adeta bir harakiri yapıyordu. Nitekim, bunu değerlendiren Galatasaray iki gol attı, ikinci goldeki felaketi amatör takımlar dahi yapmaz. Hakem Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı kart çok yanlıştı. Zaten bu maça hafta içi gelişmelerden sonra verilmesi hataydı. Bu baskıyla Alanyaspor'un da devre sonundaki penaltısını çalamadı. Galatasaray yönetiminin çok iyi düşünmesi lazım. TFF ve hakemler için yapılan beyanatlar, hem Okan Buruk'a hem de futbolculara olumsuz yansıyor. Bu anlayışla büyük hedeflere gidilemez. Dün geceden ders çıkarmak lazım. (SABAH)
Bariz gol veya bariz gol atma şansına engel olma konusunda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalı: 1-) İhlal ve kale arasındaki uzaklık. 2-) Oyunun yönü. 3-) Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali. 4-) Savunma oyuncularının konumu ve sayısı. Bu kriterlerin biri veya ikisi değil, hepsinin gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu pozisyona baktığımız bu kriterlerin hepsi birden oluşmadığı için bariz gol şansı olarak değerlendirilip kırmızı kart gösterilmesi yanlış. Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Galatasaray ceza alanında Nelsson ile girdiği mücadelede yere düştü. Konuk takım bu pozisyonda penaltı bekledi. Victor Nelsson’un ceza sahası içinde istemeden de olsa rakibinin ayağına basması sonucu oluşan ihlal, penaltı verilmesini gerektiriyor. Galatasaraylı Abdülkerim, Efecan’a arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. VAR’ın karışamayacağı bir pozisyon. Hakemin kırmızı kart yorumuna saygı duymakla birlikte, sarı karta daha yakınım. (HÜRRİYET)
Palabıyık'ın kırmızı kartı bence ağır bir karardı. Kalesinden açılmış Muslera topa hayli yakındı. Hakemin sarı kart göstermesi ve açmak VAR'ın uyarması halinde pozisyonu inceleyerek doğru kararı bulması (ki; bence sarı kart kararı doğruydu) daha mantıklı olurdu. Palabıyık, ilerleyen dakikalarda bana göre Alanya lehine penaltı verilebilecek bir enstantaneyi es geçerek kendini eyyamın şefkatli kollarına bıraktı. İlk yarının son saniyesinde (45+4), uzatmalarda top neredeyse hiç oynanmamışken Galatasaray'ın golle sonuçlanabilecek kontratağını keserek düdüğüne asılması inanılır gibi değildi. (FOTOMAÇ)
Dünkü müsabakayı iki ayrı devre olarak iki farklı pencerede ele almamız gerek: Maçın ilk devresinde belki de sezonun en iyi Galatasaray’ını seyrettik. Geçtiğimiz hafta Kayserispor’a karşı yılın en kötü futbolunu ortaya koyan, Kemen-Mensah’a orta sahayı tamamen kaybeden bir Galatasaray izledikten sonra son 4 günde sarı kırmızılılar bir reaksiyon verdiler: Önce çok zayıf bir rakip de olsa Kastamonu karşısında Gomis önderliğinde ciddiyetten hiç taviz vermediler. O çarşamba performansıyla da zaten Rashica’yı kazanmış oldular. Dün de Alanya karşısında ilk 45’te şutlarda 11’e 1, kornerlerde 5-0 üstünlük kurdular. Ligin topa en fazla sahip olan, en yüksek pas yüzdesine sahip ve en çok kenar ortası yapan takımını bir devreliğine etkisiz hale getirdiler. Üstelik bu devrenin 15 dakikasını bir kişi eksik oynamalarına rağmen. (HÜRRİYET)
Boey değil Ali Palabıyık Galatasaray'ı 10 kişi bıraktığında sarı-kırmızılı takım 9 hücum geliştirmiş, 2 gol bulmuş, iki golü de ofsayta takılmıştı. Alanya için Beşiktaş ve F.Bahçe sınavlarından farklı bir senaryo değildi bu. Farioli'nin obsesyonu Alanya'yı sürekli yakıyor ama İtalyan hoca için kaybedecek fazla bir şey yok erken başlayan kariyerinde. Maç büyük farka gidiyordu. Ali Palabıyık çıktı sahneye, kırmızı kart çıkardığı pozisyona 'son adam' tarifi getirmesi, futbolu bilmediğinden ya da bu stada gelirken sırtının sıvazlanmasından dolayı. Muslera topa yakın, Boey de topla oynayan adamdı. Okan Buruk, Kerem'i sağ beke çekip üç değişiklik slotundan birini kullanmak istemedi. (SABAH)
Ligin en iyi oyun başlangıcını yapan Galatasaray, taraftarın muhteşem coşkusuyla geceyi ısıttı. Icardi ve Mertens'in attığı goller, Rashica'nın nefis oyunu ve iptal edilen iki golün üstüne Ali Palabıyık'ın anlamsız kırmızı kartı tüm büyüyü bozdu. Boey'un rakibine müdahalesinde bana göre bir faul yoktu. Üstelik top hem orta sahadaydı hem de Muslera'ya daha yakındı. Bu pozisyonda eğer faul varsa en fazla sarı kart çıkmalıydı. Kırmızı kart olmasaydı Galatasaray, ligdeki en farklı galibiyetini alabilirdi. Fakat 10 kişinin kalmasının etkisiyle geri çekilmek zorunda kaldı. (TAKVİM)
İlk yarı biterken ofsayttan verilmeyen goller, bir kırmızı kart, tartışmalı penaltı kararları, atılan 4 gol ve tabelada yazan 2-0’lık skor vardı. Boey’nin direkt kırmızı, Muslera’nın sarı kart görmesine yol açan pozisyon sonrası Galatasaray’ın maçın başındaki nefes kesen temposu ve bol pozisyonlu atak futbolu bıçakla kesilmiş gibi durdu. Sarı kırmızılılar adına oldukça keyifli giden maç, bir anda her anlamda tersine döndü. Oysa kendi evinde, stadı tamamen dolduran taraftarları önünde, iki tribüne yayılan görkemli 29 Ekim koreografisinin coşkusuyla çok yüksek tempoyla maça başlamıştı Galatasaray. Galatasaray çok iyi başladığı, hızlı goller bulduğu ve farka gideceği beklenen maçta 90+1. dakikada Ahmet Hassan’dan gelen gole engel olamayınca, hiç beklemediği dramatik bir beraberliğe razı oldu. (HÜRRİYET)
24. dakikada Icardi’nin attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali de doğruydu. Yardımcı hakem Erdem Bayık, ilk 25 dakikadaki 3 kritik ofsayt kararında da doğru kararlar verdi. 28. dakikada Galatasaray ’ın Rashica ile penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu. 31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı karta katılmam mümkün değil. Her şeyden önce kaleye mesafe oldukça fazla. Ayrıca Alanyalı oyuncunun topu kontrol olasılığı çok düşük. Faul anında top kısmen Muslera’ya uzak gibi görünse de top Muslera’ya doğru giderken, Alanyalı oyuncudan uzaklaşıyor. Sarı kart verilmesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. 42. dakikada Nelsson görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere Yusuf’un ayağına basıyor. Alanya lehine penaltı verilmesi gerekirdi ancak Palabıyık devam demeyi tercih etti. Maçın uzatmalarında Abdulkerim’e çıkan kırmızı kart ağır oldu. En fazla limitte kabul edilecek bu pozisyonda sarı kart daha uygun olurdu. (FANATİK)