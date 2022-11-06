Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisi için ne dedi?

Uğur Meleke (Hürriyet) | "Dün Galatasaray, ligdeki ilk 11 maçının büyük çoğunluğunda olduğu gibi topla daha fazla oynadı, daha fazla şut attı, daha fazla gol beklentisi yarattı. Ama bu kez o 11 maçtan farklı bir faktör vardı sahada. O faktörün adı da formda bir İcardi idi. İki harika gol attı. Bir kez de direğe takıldı. Ve takımının sezonun genelinde gösterdiği olumlu çabayı anlamlı hale getirdi Arjantinli. Tabii ki Galatasaray için sezonun kırılma maçı sayılabilecek bu önemli galibiyetin kazanılmasında İcardi’ye doğru yardımı yapan Mertens, Oliveira ve Barış’ın performanslarının da altını çizmek gerek.
Ali Ece (Fanatik) | "Beşiktaş, derbide uzun süre sanki teknik direktörü halen Valerien Ismael’miş oynadı: Zorlama uzun toplar, Weghorst’u hemen dibinde Nelsson gibi hava toplarında çok kuvvetli bir stoper oynamasına rağmen Sivassporlu Mehmet Yıldız’mış gibi kullanma daha doğrusu kullanamama sahneleri... Golü de zaten Valerien dönemindeki en güçlü yönü olan bir duran top organizasyonundan buldu. İşte bu derbide Şenol Güneş’in Valerien Ismael döneminden farkı Cenk Tosun ve Gedson’u 11’de oynatmasıydı. Beşiktaş’ın ender iyi oynayan isimlerinin başında da bu ikili geliyor."
Serdar Ali Çelikler (Habertürk) | "Eskiden beri söylenir "orta sahayı alan maçı alır" denir. Josef-Gedson ve Salih 3'lüsü ile Torreira - Oliviera ikilisi zayıf kalır değil mi? Baştan görünüş buydu. Ama ya orta sahada, merkezde topla uğraşmaz topu hızlıca ve uzun toplarla hızlı kanat oyuncularınıza atarsanız ne olur? İşte o zaman orta 3'lü fazla bile olur. Barış Alper, Rossier'i; Rashica, Umut ve sonra orada oynayan Tayfur'u per perişan ettiler. Okan Buruk'un bu zekice planını Şenol Güneş uyanıp çözemedi. İlk yarıda hatta 25 dakikada 5 korner 1 gol, 1 de pozisyon bulan bir takımdı Galatasaray."
Bülent Timurlenk (Sabah) | "Okan Buruk'un takımı topu mümkün olduğu kadar kanatlara taşıyacak, Güneş'in takımı ise merkezde Gedson ve Salihin dribblingleri ile geçiş oyununu kovalayacaktı. Serie A da iki kez gol kralı olmuş İcardi bu ligin üstünde bir oyuncu. Golde vole öncesi bekleyişi ustalığının eseri olduğu kadar, Galatasaray'ın 9 numarasına gol vuruşunda fotoğraf çektiren Beşiktaş savunmasının da zafiyeti. Galatasaray, tabelanın fişini çekecek 3. golü bulamayınca elbette ki son dakikalar tansiyon yükseldi. Dünya Kupası öncesi Galatasaray bu derbiyi ve Başakşehir maçını kazanmak zorundaydı. 1 olmadan 2 olmuyor. Güneş ise Dünya Kupası arasını yaz başı hazırlık kampı gibi kullanacak, mutlaka takviye isteyecektir. Derbileri ustalar kazandırır. Mauro İcardi gibi."
Ali Gültiken (Sabah) | "İcardi'nin ilk golüne Beşiktaş Cenk ile aynı güzellikte bir golle çabuk cevap verebildi. Fakat İcardi'nin ikinci golünden sonra Beşiktaş'ın etkinliği tamamen kayboldu ve Galatasaray çok önemli pozisyonlar buldu. İcardi'nin ve Kerem'in direkten dönen toplarının yanında Galatasaray'ın birçok pozisyonu var. Beşiktaş'ın 2-1'den sonra karşı hamlesi Muleka ve Redmond oldu. Bu oyuncular Beşiktaş'ın yakaladığı duran top pozisyonlarında takıma katkı sağlasa da orta alandan bir oyuncunun eksilmesi doğal olarak oyunu biraz daha Galatasaray'ın kontrolüne bıraktı ve bu da hem pozisyonları hem de oyun üstünlüğünü getirdi. Maçın başında biraz daha soru işaretleri barındıran taraf olarak Galatasaray özellikle oyunun ikinci yarısında bulduğu gol ve pozisyonlarla kendi adına önemli bir dönüş sağladı."
Erman Özgür (Fanatik) | "Galatasaray; Kerem, İcardi ve Abdülkerim ile maçı koparma şansını, Beşiktaş Muleka ve Weghorst ile beraberlik şansını kaçırdı. Sonuçta oyun olarak, hücum iştahı ve konsantrasyon olarak maçı hak eden taraf kazandı. Galatasaray sezonun en yüksek temposuna çıktı ve Beşiktaş’ın savunma zaafiyetlerini çok iyi değerlendirerek derbiyi aldı. Maçın yıldızı İcardi, artık Galatasaray’da tartışılmasına gerek kalmayan ise Okan Buruk oldu."
Cem Dizdar (Fanatik) | "Maç, iki takımın da benzer kenar oyunlarıyla arayışlarına dönmüşken Mert Günok bir kez daha farkın açılmasını önleyen kurtarış yaptı. 90 sonrası ilginç bir gelişme oldu. Beşiktaş serbest vuruş kullanacakken Lucas Torreira kendini değiştirilmek üzere yere bıraktı. Hatta çıkarken bir de sarı kart aldı! Kenar yönetimi 2-1 öndeyken o an ne düşünmüştür acaba? Nihayetinde maç bitti ve Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde de kaybetti! Demek ki, konu bu değilmiş! Galatasaray denge/kontrol oyununda fırsat yaratıp yarattığını değerlendirerek maçı kazanmayı bildi. Hatta gol sayısından daha fazla fırsat yaratarak..."