Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisi için ne dedi?

Ali Gültiken (Sabah) | "İcardi'nin ilk golüne Beşiktaş Cenk ile aynı güzellikte bir golle çabuk cevap verebildi. Fakat İcardi'nin ikinci golünden sonra Beşiktaş'ın etkinliği tamamen kayboldu ve Galatasaray çok önemli pozisyonlar buldu. İcardi'nin ve Kerem'in direkten dönen toplarının yanında Galatasaray'ın birçok pozisyonu var. Beşiktaş'ın 2-1'den sonra karşı hamlesi Muleka ve Redmond oldu. Bu oyuncular Beşiktaş'ın yakaladığı duran top pozisyonlarında takıma katkı sağlasa da orta alandan bir oyuncunun eksilmesi doğal olarak oyunu biraz daha Galatasaray'ın kontrolüne bıraktı ve bu da hem pozisyonları hem de oyun üstünlüğünü getirdi. Maçın başında biraz daha soru işaretleri barındıran taraf olarak Galatasaray özellikle oyunun ikinci yarısında bulduğu gol ve pozisyonlarla kendi adına önemli bir dönüş sağladı."