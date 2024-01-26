Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı.
"Ancak Süper Lig’in son şampiyon teknik adamı Okan Buruk’un bence en önemli özelliklerinden biri, hemen her futbolcuyla empati kurup, kalp kazanmayı becerebilmesi. Bu mevkiye atamayla değil hak ederek geldi, Elazığ ile küme düşmeyi, Göztepe’yle ikinci ligi yaşadı. Akhisar’la kupa, Başakşehir’le şampiyonluk kazandı. Bence bu deneyim repertuvarı ona Zaha’yı da, Kerem Aktürkoğlu’nu da, Icardi’yi de doğru idare sanatında ustalık kazandırdı. Trabzon’da kalbini kazandıklarından Zaha çıkmıştı sahneye. Dün de Kerem çıktı aldı 3 puanı." (Uğur Meleke - Hürriyet)