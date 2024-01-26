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Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı.

Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı - 1

"Ancak Süper Lig’in son şampiyon teknik adamı Okan Buruk’un bence en önemli özelliklerinden biri, hemen her futbolcuyla empati kurup, kalp kazanmayı becerebilmesi. Bu mevkiye atamayla değil hak ederek geldi, Elazığ ile küme düşmeyi, Göztepe’yle ikinci ligi yaşadı. Akhisar’la kupa, Başakşehir’le şampiyonluk kazandı. Bence bu deneyim repertuvarı ona Zaha’yı da, Kerem Aktürkoğlu’nu da, Icardi’yi de doğru idare sanatında ustalık kazandırdı. Trabzon’da kalbini kazandıklarından Zaha çıkmıştı sahneye. Dün de Kerem çıktı aldı 3 puanı." (Uğur Meleke - Hürriyet)

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Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı - 2

"İstanbulspor'un golünde Kaan Ayhan'ın dalgınlığı, Süper Lig seviyesinde yenmeyecek golü getirirken, kader anı VAR'dan gelen doğru penaltı kararıydı. 0-2'den de döner miydi G.Saray bilinmez ama o dakika ağızlara sürülmüş acı biber etkisi bıraktı Buruk'un takımında. Oyun kimi çağırıyorsa onu aldı Okan Buruk. İstanbulspor'un 2. yarıda bir hücumda bırakan oyunda Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünden daha fazlası 3 puan isteyen surat ifadesi getirdi 3 puanı. 90 dakika, G.Saray yönetiminin sol bek, orta saha ve Boey gidecekse acil sağ bek transferi yapması gerektiğinin fotoğrafıdır. Bu çerçevelenip asılacak değil, transferlerle yakılacak bir fotoğraf…" (Bülent Timurlenk - Sabah)

Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı - 3

"Kerem Aktürkoğlu aynı modu açtı ve penaltıdan sonra bir de frikik golüne imza attı. Nevi şahsına münhasır bir topçu Kerem, ne olursa olsun, nasıl oynarsa oynasın onu "vazgeçilmez" kılan çok sıra dışı özelliklere sahip. Derdi hep rakip kaleyle ve bir şekilde o hedefine ulaşmaktan asla geri adım atmıyor. Aktürkoğlu'nu anlamayabilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ancak takdir etmek zorunda bırakıyor sizi. Tıpkı benim yapmış olduğum gibi. Belki yeteneğin, oyun zekanla değil ama hırsın ve gole adanmışlığınla tüm futbolcular için örnek alınması gereken bir numaralı karaktersin. Helal olsun sana Kerem Aktürkoğlu." (Serkan Korkmaz-Fotomaç)

Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı - 4

"Ayrıca Abdülkerim’in savunmada ne kadar önemli olduğunu dün gece Nelsson ile Sanchez’in uyumsuzluğunda gördük. Bir de Okan Buruk, Kerem Demirbay’ı çıkartıp Ndombele’yi oyuna almasına hiçbir anlam veremedik. Osman Zeki Korkmaz, kısa sürede kadroyu maksimum verimli hale getirmiş. Gerçekten dışardan birisi gelse, bu takımın lig sonuncusu olduğuna zor inanır. Geceyi özetlersek, Galatasaray taraftarını yine gererek bir galibiyet armağan etti ama hep diyoruz, ‘Nereye kadar’. Şimdilik, ‘Kazanan haklıdır’ diyelim..." (Tunç Kayacı - Fanatik)

Spor yazarları Galatasaray-İstanbulspor maçını yorumladı - 5

"Bir ara iki takım da o kadar geri koşu yapmak zorunda kaldılar ki, tenis maçı mı izliyoruz futbol maçı mı anlamak güç oldu. İkinci yarıyla birlikte Okan Buruk savunmasını ters yüz etti. Barış sol, Kaan sağ beke, Davinson sağ, Nelsson sol stopere geçti. Yetmedi Icardi girince Kerem Aktürkoğlu sağda, Zaha solda oynamaya başladı. Bu tercihlerin ardından Buruk, müsabakayı tenis maçından futbola dönüştürmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray taraftarının en hırpaladığı futbolculardan biri. Kerem önce penaltıdan peşinden frikikten attığı gollerle yine takımını sırtladı. Sanırım Galatasaraylılar artık Kerem’e tanınan krediyi bir kaç kat artırmanın vaktinin geldiğini düşünüyorlardır." (Serkan Akcan - Fanatik)

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