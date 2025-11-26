Spor yazarları Galatasaray maçını değerlendirdi: "Türk düşmanlığı belgelendi"
26.11.2025 09:23
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde aldğı mağlubiyet sonrası köşe yazarları maçı yorumladı. İşte ayrıntılar ve maç değerlendirmesi...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenildi.
İlk 8 şansını zora sokan sarı kırmızılılar bu skorla 33 maç sonra evinde ilk kez kaybetmiş oldu. Arda Ünyay 89. dakikada kırmızı kart gördü. Peki köşe yazarları maç için ne dedi?
TÜRK DÜŞMANLIĞI BELGELENDİ
"İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, Galatasaray'a ödettirdi."
(Levent Tüzemen-Sabah)
İŞ ZORA GİRDİ
"Belçikalılar temaslı oyundan vazgeçmeyen görüntüleri ile Galatasaray'a uzun süre gol pozisyonu şansı vermediler. Takım savunmaları ve kademe anlayışları kusursuzdu.
Son bölümlerde artık bütün riskleri alan bir Galatasaray izlemeye başladık. Genç Arda, tecrübesizce kırmızıyı görünce umutlar tamamen tükendi. Evinde dev takımlara kök söktüren Galatasaray, dün akşam kazansaydı dev bir adım atacaktı. Şimdi iş zora girdi." (Ercan Taner-Sözcü)
KRİTİK 3 PUAN KAYBETTİLER
Galatasaray’ın dün USG’ye karşı çok zorlanmasının esas nedeni rakipti demek de zor. Zira sarı kırmızılılar dün 3 başka sebeple kritik bir 3 puan kaybettiler:
1-) Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin yıldızlarından. İlk 4 maçta kazanılan 9 puanın da kahramanı. Onun hareketliliğinin, iştahının, caydırıcılığının, kalitesinin benzeri Avrupa’da yok denecek kadar azken, Galatasaray kulübesinde olmasını beklemek zaten hayalcilik! Dün İcardi, genç ve tutkulu USG savunması arasında yok oldu. 90 dakikada sadece 6 isabetli pası var... Dün zaman zaman 10 kişi oynadı adeta Galatasaray.
2-) Galatasaray dün ikinci devrenin başlarında yaşadığı 5 dakikalık kâbustan uyanamadı. 53’te Jakobs sakatlandı, kulübede neredeyse hiçbir senyör oyuncusu yoktu Okan Buruk’un... Arda’yı oyuna soktu, üçlü savunmaya döndü, üç dakika sonra da gol geldi. Golü bulduktan sonra USG takımının sakatlık sayısı, süresi ve maçın duraksama anları olağanüstü arttı zaten.
3-) Galatasaray orta sahasında Lemina, Kaan, Berkan yok. İlkay da sakatlık öncesi kondisyonunda değil. Bu seviyede merkezde eksik kalırsanız maçın kontrolünü elde tutmanız zor. Galatasaray’ın devre arasında merkez orta sahaya da takviye yapması gerekebilir. (Uğur Meleke-Hürriyet)
BASKIDAN YOKSUN
"Kadro tercihini yaparken Okan hoca bu sezon hiç bu kadar müşkül duruma düşmemişti doğrusu. Hocanın sahaya sürdüğü 11, sadece Icardi’den dolayı değil İlkay’ın fiziksel yetersizliğinden kaynaklı da baskıdan yoksun oynadı. Arda Ünyay’ı oyuna sürüp Jakops’u çıkardıktan sonra işler iyice karıştı. Sallai sol beke, Sanchez sağ beke, Arda ise stopere geçti. Aslında Arda’nın önünde yeni Ozan Kabak olma şansı vardı. Ama acemiliğini yenemeyerek iki sarı kartla oyundan atıldı. Galatasaray fikstürdeki rahat maçlarından birini kaybederek ilk 8 şansını elinin tersiyle itmiş oldu. Okan hocanın eli kadro konusunda dardı ama sahaya sürdüğü futbolcular da kazanmak için hiç bir şey yapmadılar." (Serkan Akcan-Fanatik)