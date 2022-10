Spor yazarlarından Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yorumu

NE ŞİŞ YANDI NE KEBAP - Şansal Büyüka

"Beşiktaş’ın daha iyi başlayacağını düşünenler yanıldılar… Fenerbahçe rakip sahada oynamasından, tribünlerdeki 50 bine yakın seyirciden etkilenmeden oyuna iyi ve organize bir başlangıç yaptı... Fenerbahçe her maçta olduğu gibi önde basmaya, hatta kaleci Ersin‘e bile baskı yapmaya başlayınca, Beşiktaş oyun kurmakta, savunmadan organize çıkmakta, geçiş oyununu oynamakta zorlandı... Özellikle ilk 10 dakikada mutlak bir Fenerbahçe hakimiyeti vardı... Sonraki dakikalarda Beşiktaş toparlandı, çıkmaya başladı... Ancak bu defa her atakta ofsayta yakalandı... Öyle ki yardımcı hakem Aleks Taşcıoğlu hemen her Beşiktaş atağına ofsayt bayrağını çekerken adeta fazla mesai yaptı... İlk yarının son dakikasında Valencia‘ya ceza alanı yayı üstünde, yani çok kritik bir noktada yapılan faul vardı, o pozisyona da gözlerini kapattı... Bayarslan belli ki, ne şiş yansın, ne kebap yansın istiyordu...İkinci yarıda roller değişti... Beşiktaş önde öyle bir basmaya başladı ki, Fenerbahçe ilk beş dakika neredeyse nefes alamadı... Kısa sürdü bu, Fenerbahçe toparlandı... Son 15 dakikaya kadar ceza alanlarının unutulduğu bir orta saha oyunu oynandı... Ligin en fazla gol atan iki takımı ile en rahat gol yiyen iki takımının maçının golsüz biteceği hiç aklıma gelmezdi... Ancak forvetler o kadar yetersiz kaldı ki, savunmalar o kadar iyi oynadı ki, golsüz bir sonuç kaçınılmaz oldu..." (MİLLİYET)