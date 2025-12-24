Spor yazarlarından eleştiri: "Onlar işin saklambaç kısmındalar"
24.12.2025 10:03
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte yorumlar ve maçın yansımaları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken sarı lacivertlilere eleştiri, siyah beyazlılara övgü yapıldı.
ÜST DÜZEY STOPER MANTALİTESİ
"İkinci yarı pozisyon üreten takım Beşiktaş’tı. Bir dakika içinde neredeyse kaleci Tarık, 2-3 önemli gol pozisyonunu bertaraf etti ama son dakikada Cerny’ye engel olamadı. Bu golde Abraham pas vereyim dedi, veremedi; sanki topun üzerinden atlamışçasına bir asist yaptı. Cerny de Oosterwolde’den kurtulup golü yaptı. Oosterwolde’nin o pozisyonda Cerny’ye atlayışı, üst düzey stoper mantalitesine sığmaz." (Ahmet Çakar-Sabah)
MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ
"Kulübeden gelecek oyuncu kalmayınca, yedeklerin de yedekleri olan genç oyuncuları sahaya sürmek zorunda kalan Tedesco, mağlubiyeti engelleyemedi. Sahaya çıkan gençlere tebrikler, izin alanlara Mutlu Noeller!" (Emre Bol-Fotomaç)
CERNY BÖYLE İSTEDİ!
"Beşiktaş’ta da yine bir olağan şüpheli, ligin ilk yarısının yıldızı Cerny idi en hareketli isim. Zaten maçın kaderini de iki golüyle Çek süperstar tayin etti. Jurasek bulduğu şansları kötü kullanmaya devam ediyor, Sergen Yalçın’ın transferini bizzat istediği Gökhan’da da gerileme sürüyor. Siyah beyazlıların kadrosunun Yalçın’ın iddia ettiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum, özellikle ön tarafı bence kaliteli. Ancak takviye imkanı olacaksa ilk hamlenin iki bek pozisyonuna yapılması beklenebilir." (Uğur Meleke-Hürriyet)
ONLAR İŞİN SAKLAMBAÇ KISMINDALAR
"Fenerbahçe’de gözler Bartuğ, Oğuz ve Szymanski’nin üstünde. Onlar ise işin “saklambaç” kısmındalar. Oğuz’un sahadaki pozisyonlanması zaten “aman pas atmasınlar” gibi. Szymanski’yi de kaleci Ersin ile baş başa bıraktılar birkaç kez. Ayağına top geldiğinde “eyvah” dediğini hissediyoruz Polonyalı’nın." (Gürcan Bilgiç-Fotomaç)