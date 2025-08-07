NTV.COM.TR

St. Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi'nde hedef galibiyet

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekiplerinden St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek UEFA Konferans Ligi'nde başarı arayacak olan Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında mutlak galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, St. Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda St. Patrick's karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyetlerin ardından St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, St. Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

ST. PARTİCK'S-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şöyle;

Mert, Svensson, Paulista, Necip, Emirhan, Demir Ege, Kartal Kayra, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürüyor.

Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü ise bu akşamki maç için Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET HEDEFLİYOR

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

GEDSON VE SEMİH AYRILDI

Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.

