St. Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi'nde hedef galibiyet
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekiplerinden St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek UEFA Konferans Ligi'nde başarı arayacak olan Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanında mutlak galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'in sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, St. Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
