Stresten uzaklaşmaya çalışırken dünya ikinciliğine uzandı

Hocasının yeteneğini keşfetmesiyle sporla aktif görev almaya başladığını anlatan Kan, şöyle konuştu:

"Çok asi bir çocukluğum vardı. Kafamı dağıtmam ve stresten uzaklaşmam gerekiyordu. Spora böyle başladım. Halk Eğitim Merkezinde bir salona gittim. Daha sonra hocam bende bir ışık olduğunu ve yetenekli olduğumu söyledi. Beni kendi salonuna davet etti. Orada wushu yapmaya başladım. 3 aylık sporcuyken Türkiye Wushu Şampiyonası'na katıldım. Derece yaparak 3'üncü oldum. Daha sonra bir yıl dolmadan gençlerde Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katıldım, şampiyon oldum. Daha sonra büyüklerde A klasta Türkiye ve Avrupa'da şampiyon oldum."