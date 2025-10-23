NTV.COM.TR

Stuttgart güncel kadro değeri 2025: Stuttgart nerenin, hangi ülkenin takımı?

Avrupa futbolunda son dönemde adından sıkça söz ettiren Stuttgart, hem kadro değeri hem de genç oyuncu politikasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile bu akşam karşı karşıya gelecek Stuttgart'ın nerenin, hangi ülkenin takımı olduğu araştırılmaya başladı. İşte Stuttgart hakkında merak edilenler.

Stuttgart, Avrupa’nın köklü futbol ülkelerinden Almanya temsilcisidir. Ülkenin güneybatısında yer alan aynı isimli şehirde faaliyet gösteren kulüp, Almanya’nın en üst ligi olan Bundesliga’da mücadele ediyor. Hem altyapı çalışmaları hem de genç oyuncu yetiştirme konusundaki başarısıyla bilinen ekip, yıllar içinde Avrupa futboluna pek çok yıldız kazandırdı.

STUTTGART'IN GÜNCEL KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre, 2025 itibarıyla Stuttgart kadrosunun toplam piyasa değeri 339 milyon euroyu aşmış durumda. Kulübün özellikle son iki sezonda genç oyunculara yatırım yapması, kadro değerinin yükselmesinde önemli rol oynadı.

Kulübün değerinin bu seviyelere çıkmasında üç temel faktör öne çıkıyor:

Genç ve potansiyelli oyuncu yapısı

Avrupa liglerinde elde edilen başarı grafiği

Oyuncuların kısa sürede değer kazanabilmesi

"GENÇ, DİNAMİK VE SATILABİLİR OYUNCU"

Stuttgart, son yıllarda kurduğu kadro modelinde “genç, dinamik ve satılabilir oyuncu” stratejisini benimsiyor. Bu yaklaşım sayesinde kulübün hem sportif hem ekonomik açıdan istikrarlı bir büyüme yakaladığı görülüyor.

