Stuttgart güncel kadro değeri 2025: Stuttgart nerenin, hangi ülkenin takımı?

Stuttgart, Avrupa’nın köklü futbol ülkelerinden Almanya temsilcisidir. Ülkenin güneybatısında yer alan aynı isimli şehirde faaliyet gösteren kulüp, Almanya’nın en üst ligi olan Bundesliga’da mücadele ediyor. Hem altyapı çalışmaları hem de genç oyuncu yetiştirme konusundaki başarısıyla bilinen ekip, yıllar içinde Avrupa futboluna pek çok yıldız kazandırdı.