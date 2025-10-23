Stuttgart güncel kadro değeri 2025: Stuttgart nerenin, hangi ülkenin takımı?
Avrupa futbolunda son dönemde adından sıkça söz ettiren Stuttgart, hem kadro değeri hem de genç oyuncu politikasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile bu akşam karşı karşıya gelecek Stuttgart'ın nerenin, hangi ülkenin takımı olduğu araştırılmaya başladı. İşte Stuttgart hakkında merak edilenler.
Stuttgart, Avrupa’nın köklü futbol ülkelerinden Almanya temsilcisidir. Ülkenin güneybatısında yer alan aynı isimli şehirde faaliyet gösteren kulüp, Almanya’nın en üst ligi olan Bundesliga’da mücadele ediyor. Hem altyapı çalışmaları hem de genç oyuncu yetiştirme konusundaki başarısıyla bilinen ekip, yıllar içinde Avrupa futboluna pek çok yıldız kazandırdı.