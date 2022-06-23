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Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü

Macaristan'daki su sporları şampiyonasında ABD'yi temsil eden Anita Alvarez gösterisi sırasında bir anda bayıldı. Havuzun dibine doğru batan genç kadını kurtarmak için antrenörü suya atladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 09:29

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 1

ABD'li yüzücü Anita Alvarez, 2022 FINA Dünya Şampiyonası sırasında havuzda bayıldı.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 2

Alvarez'i kurtarmak için atlayan teknik direktör Andrea Fuentes, yüzücünün sağlık durumunun şu anda "çok iyi" olduğunu söyledi.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 3

Çarşamba günü 2022 FINA Dünya Şampiyonasında ABD Takımı yüzücüsü Anita Alvarez solo serbest final sırasında bayılırken korkunç bir an yaşandı. Alvarez, antrenörü Andrea Fuentes'in onu kurtarmak için suya atlamasından önce havuzun dibine battı.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 4

Fuentes, İspanyol spor gazetesi MARCA'ya yaptığı açıklamada, "Büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar yapmadığı için atlamak zorunda kaldım. Korktum çünkü nefes almadığını gördüm ama şimdi durumu çok iyi" dedi.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 5

Sağlık ekipleri havuzdan çıkartılan Alvarez'e müdahele etti. Yüzücünün durumunun iyi göründüğü belirtildi. Korku dolu anlarda Anita Alvarez'in takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 6

Alvarez'in antrenörü genç kadının yarın yapılacak solo müsabakalara katılmak için bugün dinleneceğini söyledi. Öte yandan Alvarez, bayılmasının nedenini bulmak için önümüzdeki birkaç gün içinde testlerden geçecek.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 7

25 yaşındaki Alvarez, Dünya Şampiyonasına üçüncü yolculuğunda madalya için yarışıyordu. Podyumu göremedi ve yarışmayı yedinci bitirdi. Japon yüzücü Yukiko Inui altın, Marta Fiedina Ukrayna gümüş, Evangelia Platanioti Yunanistan bronz madalya kazandı.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 8

DAHA ÖNCE DE BAYILDI

Alvarez'in daha önce de bayıldığı öğrenildi. Kadın yüzücü geçen yıl Barselona'daki Olimpiyat elemelerinde sanatsal yüzme rutinini yaparken bayıldı.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 9

Bu olaydan sonra annesi WIVB'ye kızının daha önce bayıldığını ancak bir yarışma sırasında görmediğini söyledi.

Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 10
Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 11
Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 12
Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 13
Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 14
Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü - 15

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