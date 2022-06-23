Su sporları şampiyonasında bayılan ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 09:29
ABD'li yüzücü Anita Alvarez, 2022 FINA Dünya Şampiyonası sırasında havuzda bayıldı.
Alvarez'i kurtarmak için atlayan teknik direktör Andrea Fuentes, yüzücünün sağlık durumunun şu anda "çok iyi" olduğunu söyledi.
Çarşamba günü 2022 FINA Dünya Şampiyonasında ABD Takımı yüzücüsü Anita Alvarez solo serbest final sırasında bayılırken korkunç bir an yaşandı. Alvarez, antrenörü Andrea Fuentes'in onu kurtarmak için suya atlamasından önce havuzun dibine battı.
Fuentes, İspanyol spor gazetesi MARCA'ya yaptığı açıklamada, "Büyük bir korkuydu. Cankurtaranlar yapmadığı için atlamak zorunda kaldım. Korktum çünkü nefes almadığını gördüm ama şimdi durumu çok iyi" dedi.
Sağlık ekipleri havuzdan çıkartılan Alvarez'e müdahele etti. Yüzücünün durumunun iyi göründüğü belirtildi. Korku dolu anlarda Anita Alvarez'in takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Alvarez'in antrenörü genç kadının yarın yapılacak solo müsabakalara katılmak için bugün dinleneceğini söyledi. Öte yandan Alvarez, bayılmasının nedenini bulmak için önümüzdeki birkaç gün içinde testlerden geçecek.
25 yaşındaki Alvarez, Dünya Şampiyonasına üçüncü yolculuğunda madalya için yarışıyordu. Podyumu göremedi ve yarışmayı yedinci bitirdi. Japon yüzücü Yukiko Inui altın, Marta Fiedina Ukrayna gümüş, Evangelia Platanioti Yunanistan bronz madalya kazandı.
DAHA ÖNCE DE BAYILDI
Alvarez'in daha önce de bayıldığı öğrenildi. Kadın yüzücü geçen yıl Barselona'daki Olimpiyat elemelerinde sanatsal yüzme rutinini yaparken bayıldı.
Bu olaydan sonra annesi WIVB'ye kızının daha önce bayıldığını ancak bir yarışma sırasında görmediğini söyledi.