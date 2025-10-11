NTV.COM.TR

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi 42. sezonu açılış yapıyor. Açılış maçında geçen sezonun şampiyonu Vodafone, Zeren Spor'a konuk oluyor. 2025-2026 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alıyor. İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den 2'şer takım yer alıyor. Ligde ilk devre 11 Ekim'de başlıyor. İşte, Sultanlar Ligi maç takvimi...

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Vodafone Sultalar Ligi'nde 14 takım şampiyonluk için yarışacak. Takımlar Avrupa kupaları için ellerinden geleni yapacak. Ligin en çok şampiyon olan takımı ise 16 kez kupa kaldıran Eczacıbaşı'dır. Takım, son kez 2011-12 sezonunda şampiyon olmuştu. Vakıfbank ise 8 şampiyonluk yaşadı. Gözler yeni sezonda. Peki, Sultanlar Ligi maçları ne zaman?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

SULTANLAR LİGİ BAŞLIYOR!

Vodafone Sultanlar Ligi 11 Ekim'de Zeren Spor-VakıfBank maçı ile başlıyor. Ligde ilk devre 11 Ekim - 21 Aralık arasında olacak. İkinci devre maçları ise 3 Ocak - 14 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

VODAFONE SULTANLAR LİGİ FİKSTÜR

1. Hafta

11 Ekim 2025

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart - TRT Spor Yıldız)

12 Ekim 2025

12.00 Beşiktaş-İlbank (Beşiktaş Gain-TVF Voleybol TV)

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TRT Spor Yıldız)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı-TRT Spor)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın B.Şehir Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor)

19.00 Göztepe-Nilüfer Bld. Eker (Atatürk V.S. Vestel S.K.-TVF Voleybol TV)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Bld. (Burhan Felek Vestel-TRT Spor Yıldız)

2. Hafta

18 Ekim 2025

18:00 Kuzeyboru - Galatasaray Daikin (Aksaray Spor Salonu - TVF Voleybol TV)

15:00 İlbank - Eczacıbaşı Dynavit ( TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu - TRT Spor Yıldız)

19 Ekim 2025

15:00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Göztepe (Aydın Mimar Sinan - TVF Voleybol TV)

18:00 Nilüfer Belediyespor Eker - Aras Spor (Cengiz Göllü Voleybol Salonu - TVF Voleybol TV)

13:00 Fenerbahçe - Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol SAlonu - TRT Spor Yıldız)

16:00 Bahçelievler BLD. - Zeren Spor (Hasan Doğan - TVF Voleybol TV)

20:00 Vakıfbank - Başiktaş (TRT Spor Yıldız - Vakıfbank Spor Sarayı)

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

REKOR ECZACIBAŞI'NDA

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluklarının olmadığı Sultanlar Ligi'nde, geçen sezonun şampiyonu Vakıfbank 14 kez ligin lideri oldu.

16 şampiyonlukla rekor Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Ligde ilk kez 1984-1985 sezonundan itibaren 1988-1989 sezonuna kadar 5 kez peş peşe şampiyonluk aldı ve son galibiyet 2011-12 sezonunda yaşandı.

Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

İşte Sultanlar Ligi'nin sezon şampiyonları:

1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Eczacıbaşı
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Emlak Bankası
1990-1991 Emlak Bankası
1991-1992 Vakıfbank
1992-1993 Güneş Sigorta
1993-1994 Eczacıbaşı
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Emlak Bankası
1996-1997 VakıfBank
1997-1998 VakıfBank
1998-1999 Eczacıbaşı
1999-2000 Eczacıbaşı
2000-2001 Eczacıbaşı
2001-2002 Eczacıbaşı
2002-2003 Eczacıbaşı
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006 Eczacıbaşı
2006-2007 Eczacıbaşı
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 VakıfBank
2013-2014 VakıfBank
2014-2015 Fenerbahçe Grundig
2015-2016 VakıfBank
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 VakıfBank
2018-2019 VakıfBank
2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 VakıfBank
2021-2022 VakıfBank
2022-2023 Fenerbahçe Opet
2023-2024 Fenerbahçe Opet
2024-2025 VakıfBank

DAHA FAZLA GÖSTER