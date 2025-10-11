Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultalar Ligi'nde 14 takım şampiyonluk için yarışacak. Takımlar Avrupa kupaları için ellerinden geleni yapacak. Ligin en çok şampiyon olan takımı ise 16 kez kupa kaldıran Eczacıbaşı'dır. Takım, son kez 2011-12 sezonunda şampiyon olmuştu. Vakıfbank ise 8 şampiyonluk yaşadı. Gözler yeni sezonda. Peki, Sultanlar Ligi maçları ne zaman?