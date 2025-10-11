Sultanlar Ligi fikstürü: Vodafone Sultanlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sultanlar Ligi 42. sezonu açılış yapıyor. Açılış maçında geçen sezonun şampiyonu Vodafone, Zeren Spor'a konuk oluyor. 2025-2026 sezonunda 6 şehirden 14 takım yer alıyor. İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den 2'şer takım yer alıyor. Ligde ilk devre 11 Ekim'de başlıyor. İşte, Sultanlar Ligi maç takvimi...
Vodafone Sultalar Ligi'nde 14 takım şampiyonluk için yarışacak. Takımlar Avrupa kupaları için ellerinden geleni yapacak. Ligin en çok şampiyon olan takımı ise 16 kez kupa kaldıran Eczacıbaşı'dır. Takım, son kez 2011-12 sezonunda şampiyon olmuştu. Vakıfbank ise 8 şampiyonluk yaşadı. Gözler yeni sezonda. Peki, Sultanlar Ligi maçları ne zaman?