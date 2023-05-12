Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe kupasını aldı

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.

Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü verildi.