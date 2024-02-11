Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler
ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu. Bu yıl Super Bowl için rekor miktarda harcama beklenirken, tüm zamanların en yüksek Amerikalı izleyicisinin oyunu izlemesi bekleniyor. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler
Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonunu belirleyen Super Bowl, ABD'de her yıl televizyonda en çok izlenen etkinlik oluyor.Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'de rekor sayıda 200,5 milyon yetişkin bu yıl Super Bowl izlemeyi planlıyor. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?