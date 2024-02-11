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Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler

ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu. Bu yıl Super Bowl için rekor miktarda harcama beklenirken, tüm zamanların en yüksek Amerikalı izleyicisinin oyunu izlemesi bekleniyor. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler

Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler - 1

Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonunu belirleyen Super Bowl, ABD'de her yıl televizyonda en çok izlenen etkinlik oluyor.Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'de rekor sayıda 200,5 milyon yetişkin bu yıl Super Bowl izlemeyi planlıyor. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

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Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler - 2

SUPER BOWL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Super Bowl bu yıl 11 Şubat Pazar günü (bu gece) TSİ 00.45'de ekranlara gelecek. Organizasyon S Sport 2 üzerinden izlenebilecek.

Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler - 3

DEVRE ARASINDA SAHNE ALACAK İSİM BELLİ OLDU

Super Bowl'un devre arasında hangi süper yıldızın çıkacağı belli oldu. 2024 NFL finalinde Usher sahne alacak. Önceki yıllarda Super Bowl'un devre arasında Rihanna, Snoop Dog, Eminem, Shakira ve Jennifer Lopez gibi yıldızlar sahne almıştı.

Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler - 4

17,3 MİLYAR DOLARLIK HARMACA REKORU

Super Bowl oyunları, her yaştan insanın bir araya gelerek yemek sipariş etmesi, içecek tüketmesi, yeni televizyonlar alması ve ürünler satın almasıyla bir parti çılgınlığına da dönüşüyor.

NRF'ye göre Amerikalı tüketicilerin bu yılki etkinlik için 17,3 milyar dolarlık rekor bir harcama yapması bekleniyor.

Yiyecek, içecek, giyim, dekorasyon ve diğer satın alımlara yönelik toplam harcamanın kişi başına ortalama 86,04 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Gerçekleştiği takdirde bu miktar, Kansas City Chiefs'in San Francisco 49ers'ı yenerek 50 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazandığı 2020'deki koronavirüs pandemisinden hemen önce kaydedilen 17,2 milyar dolarlık harcamayı aşacak. Bu yılki maç iki taraf arasında bir rövanş maçı.

Ancak ertesi yıl Amerikalı tüketicilerin toplam Super Bowl harcaması pandemi nedeniyle %19,2 düşerek 13,9 milyar dolara geriledi; bu 2014'ten bu yana en düşük seviyeydi.

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