Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Super Bowl'da sahne alacak isimler

17,3 MİLYAR DOLARLIK HARMACA REKORU

Super Bowl oyunları, her yaştan insanın bir araya gelerek yemek sipariş etmesi, içecek tüketmesi, yeni televizyonlar alması ve ürünler satın almasıyla bir parti çılgınlığına da dönüşüyor.



NRF'ye göre Amerikalı tüketicilerin bu yılki etkinlik için 17,3 milyar dolarlık rekor bir harcama yapması bekleniyor.



Yiyecek, içecek, giyim, dekorasyon ve diğer satın alımlara yönelik toplam harcamanın kişi başına ortalama 86,04 dolar olacağı tahmin ediliyor.



Gerçekleştiği takdirde bu miktar, Kansas City Chiefs'in San Francisco 49ers'ı yenerek 50 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu kazandığı 2020'deki koronavirüs pandemisinden hemen önce kaydedilen 17,2 milyar dolarlık harcamayı aşacak. Bu yılki maç iki taraf arasında bir rövanş maçı.



Ancak ertesi yıl Amerikalı tüketicilerin toplam Super Bowl harcaması pandemi nedeniyle %19,2 düşerek 13,9 milyar dolara geriledi; bu 2014'ten bu yana en düşük seviyeydi.



