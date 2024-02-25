Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Günlerdir bu konuda merak içinde olan futbolseverleri ilgilendiren haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Maç tarihinin belli olması ile şimdi de bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi gündeme geldi.