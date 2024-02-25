Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi
2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da yapılacak maçın tarihi netleşti. Şimdi bu maçın bilet satış tarihi araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Günlerdir bu konuda merak içinde olan futbolseverleri ilgilendiren haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Maç tarihinin belli olması ile şimdi de bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi gündeme geldi.