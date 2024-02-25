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Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da yapılacak maçın tarihi netleşti. Şimdi bu maçın bilet satış tarihi araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi - 1

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Günlerdir bu konuda merak içinde olan futbolseverleri ilgilendiren haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Maç tarihinin belli olması ile şimdi de bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi gündeme geldi.

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Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-FB maçı final tarihi - 3

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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