SÜPER KUPA FİNAL MAÇI: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti. TFF, geçtiğimiz haftalar bu maçın tarihini ve oynanacağı yeri açıklamıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tarihinin değiştiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından da futbolseverlerin yeni maç tarihine dair araştırmaları hız kazandı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi..