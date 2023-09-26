Süper Kupa final maçı ne zaman yapılacak? GS-FB Süper Kupa maçı tarihi için geri sayım
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin karşılaşacağı TFF Süper Kupa'nın maçı tarihine dair açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın final maçı tarihi ve oynanacağı şehire ilişkin açıklama yaptı. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda Süper Lig'de yeni sezon başlamadan oynanan final maçı, bu yıl ileri bir tarihte yapılacak. İşte, Süper Kupa final maçı tarihine dair son bilgiler...