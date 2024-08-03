Süper Kupa (Galatasaray-Beşiktaş) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Heyecan dolu maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu
Galatasaray, 18'inci Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile bu akşam oldukça zorlu bir mücadeleye çıkacak. Heyecanla beklenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Mücadele öncesinde ise karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak. İşte, Süper Kupa final maçı tarihi...