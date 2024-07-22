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Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının tarih, saati ve yayıncı kanalı merak ediliyor. Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala, futbolseverlerin araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 1

Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi İstanbul’da bulunan Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi...

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Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 2

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? - 3

GELECEK SEZON YENİ FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da formatla değişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni düzeni duyurdu.

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

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