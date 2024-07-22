Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

GELECEK SEZON YENİ FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da formatla değişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni düzeni duyurdu.



2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.



Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.