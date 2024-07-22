Süper Kupa finali: Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının tarih, saati ve yayıncı kanalı merak ediliyor. Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala, futbolseverlerin araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?
Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi İstanbul’da bulunan Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi...