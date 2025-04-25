Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi?
Süper Kupa final maçı, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Lig şampiyonları arasında oynanıyordu. Ancak TFF eski yönetimi Süper Kupa formatının değiştiğini bildirerek dörtlü final yapılacağını belirtmişti. TFF'nin yeni yönetiminin kupa statüleri açıklamasında ise 4'lü finale yer verilmedi. Peki, 2025 Süper Kupa finali nasıl olacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-25 Süper Kupa statüsünü duyurdu ancak kupa finaline dair karışıklık sürüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonları yeşil sahaya çıkıyordu. Süper Kupa'da 4'lü final gündeme geldi. Süper Kupa nasıl olacak?