Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi?

SÜPER KUPA FİNALİ NASIL OLACAK, 4'LÜ FİNAL Mİ?

Geçtiğimiz sezon Süper Kupa finaline dair 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağı kararlaştırılmıştı.



Ancak TFF yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi kupaların statülerini duyurmuştu. Buna göre Süper Kupa finaline dair değişiklik yer almadı.



Şu an yürürlükte olan 2024-25 Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesinde; Süper Lig 1'incisi ile Ziraat Türkiye Kupası kazananan takım arasında final müsabakasının oynanacağı,



Ancak Süper Lig şampiyonu olan takım aynı zamanda Türkiye Kupası kazananı ise final mücadelesi, ZTK finali oynayan takım ile olacağına dair ifadeler yer aldı.