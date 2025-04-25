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Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi?

Süper Kupa final maçı, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Lig şampiyonları arasında oynanıyordu. Ancak TFF eski yönetimi Süper Kupa formatının değiştiğini bildirerek dörtlü final yapılacağını belirtmişti. TFF'nin yeni yönetiminin kupa statüleri açıklamasında ise 4'lü finale yer verilmedi. Peki, 2025 Süper Kupa finali nasıl olacak?

Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi? - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-25 Süper Kupa statüsünü duyurdu ancak kupa finaline dair karışıklık sürüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonları yeşil sahaya çıkıyordu. Süper Kupa'da 4'lü final gündeme geldi. Süper Kupa nasıl olacak?

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Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi? - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NASIL OLACAK, 4'LÜ FİNAL Mİ?

Geçtiğimiz sezon Süper Kupa finaline dair 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağı kararlaştırılmıştı.

Ancak TFF yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi kupaların statülerini duyurmuştu. Buna göre Süper Kupa finaline dair değişiklik yer almadı.

Şu an yürürlükte olan 2024-25 Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesinde; Süper Lig 1'incisi ile Ziraat Türkiye Kupası kazananan takım arasında final müsabakasının oynanacağı,

Ancak Süper Lig şampiyonu olan takım aynı zamanda Türkiye Kupası kazananı ise final mücadelesi, ZTK finali oynayan takım ile olacağına dair ifadeler yer aldı.

Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi? - 3

Buna göre ZTK finalinde oynayacak olan Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşmasından sarı kırmızılı ekip galip çıkar, Süper Lig'i de herhangi bir değişiklik olmaz şampiyon bitirirse, Süper Kupa final maçındaki rakibi yeniden Trabzonspor olacak.

Süper Kupa finali nasıl olacak? TFF 2025 Süper Kupa 4'lü final mi? - 4

4'lü final detayı:

TFF'nin önceki yönetiminin kararı söz konusu olduğunda ise Galatasaray, Fenerbahçe ile Trabzonspor ve Süper Lig'den başka bir takımın kupa rekabeti yaşaması gündeme gelebilir.

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