Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali bekleniyor
Lig Şampiyonu Galatasaray ile Kupa Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu öncesi futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının tarihine ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı. Peki, TFF Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı ne zaman yapılacak?
2022-2023 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinin, tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon fikstürünün de netlik kazanması ile maç tarihi daha da merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray TFF Süper Kupa maçı hakkında son bilgiler...