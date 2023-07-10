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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe finali için geri sayım

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Söz konusu maçın tarihi, saati ve oynanacağı şehir gibi bilgiler, başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi tarihte?

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe finali için geri sayım - 1

Bu yıl 50. kez oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 6 kez Süper Kupa finalinde karşılaşan iki takım 3'er galibiyetle eşit durumda bulunuyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe finali için son bilgiler...

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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe finali için geri sayım - 2

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA


Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe finali için geri sayım - 3

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.

Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda ntv.com.tr adresinde olacak.

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