Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe finali için geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Söz konusu maçın tarihi, saati ve oynanacağı şehir gibi bilgiler, başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından araştırılıyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi tarihte?
Bu yıl 50. kez oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 6 kez Süper Kupa finalinde karşılaşan iki takım 3'er galibiyetle eşit durumda bulunuyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe finali için son bilgiler...