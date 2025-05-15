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Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak?

Süper Kupa yeni format ile ilk kez bu sezon oynanacak. Eski statüde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı arasında final maçı gerçekleşiyordu. TFF'nin açıkladığı yeni sistemde ise dört takımlı yarı final ardından final maçı gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası finali ardından Süper Kupa eşleşmesi de belli olmaya başladı. Peki, 2025 Süper Kupa maçları ne zaman?

Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak? - 1

TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıklamıştı. 2024 Turkcell Süper Kupa kazananı Beşiktaş olmuştu. Dörtlü yarı final mücadelesinin gerçekleşeceği 2025 Süper Kupa'da Galatasaray Trabzsonspor ve Fenerbahçe yer alacak. Dördüncü takım ise Süper Lig sezon sonunda kesinleşecek. Süper Kupa finali ne zaman?

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Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak? - 2

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

Tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan Süper Kupa maçları 2026 Ocak ayında düzenlenecek. Kesin tarihlerin Süper Lig bitiminin ardından açıklanması bekleniyor.

Yeni formata göre Süper Kupa eşleşemleri şöyle:

Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak? - 3

SÜPER KUPA NASIL OYNANACAK?

Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşiyor. Kazanan takımlar final müsabakasına çıkacak.

Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantilemiş olması ve ZTK şampiyonu olması nedeniyle, Süper Lig'i 3. tamamlayan takım Süper Kupa'da yer alacak.

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