Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak?
Süper Kupa yeni format ile ilk kez bu sezon oynanacak. Eski statüde Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazananı arasında final maçı gerçekleşiyordu. TFF'nin açıkladığı yeni sistemde ise dört takımlı yarı final ardından final maçı gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası finali ardından Süper Kupa eşleşmesi de belli olmaya başladı. Peki, 2025 Süper Kupa maçları ne zaman?
TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıklamıştı. 2024 Turkcell Süper Kupa kazananı Beşiktaş olmuştu. Dörtlü yarı final mücadelesinin gerçekleşeceği 2025 Süper Kupa'da Galatasaray Trabzsonspor ve Fenerbahçe yer alacak. Dördüncü takım ise Süper Lig sezon sonunda kesinleşecek. Süper Kupa finali ne zaman?