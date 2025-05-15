Süper Kupa maçı ne zaman 2025? Süper Kupa yeni formatı nasıl olacak, kaç takım oynayacak?

SÜPER KUPA NASIL OYNANACAK?

Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşiyor. Kazanan takımlar final müsabakasına çıkacak.



Galatasaray'ın Süper Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantilemiş olması ve ZTK şampiyonu olması nedeniyle, Süper Lig'i 3. tamamlayan takım Süper Kupa'da yer alacak.